Les Suisses sont loin derrière au slalom de Levi

La première manche des slalomeurs suisses a frôlé la débâcle dimanche à Levi. Seul Loïc Meillard et, dans une moindre mesure, Tanguy Nef, ont de quoi être plus ou moins satisfaits. Deuxième manche à 13h.

Lucas Pinheiro Braathen est en tête de la première manche à Levi ce dimanche. Photo: Getty Images

Les Suisses partiront de loin lors de la deuxième manche du slalom de Levi, ce dimanche, dès 13h (en direct commenté sur Blick). Loïc Meillard (10e à 1''32) et Tanguy Nef (14e à 1''44) sont les deux seuls à avoir (plus ou moins) assuré lors de la première manche, dominée par l'impressionnant Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Clément Noël (France) et Timon Haugan (Norvège) complètent le trio provisoire.

Les Suisses n'ont vraiment pas brillé puisque Ramon Zenhäusern, Luca Aerni et Marc Rochat ne se sont pas qualifiés pour la deuxième manche, eux qui ont terminé en dehors du top 30.

Bonne nouvelle pour les Suisses: leur entraîneur tracera la deuxième manche. De quoi permettre à Loïc Meillard et Tanguy Nef d'accrocher le top 10? Ou même d'effectuer une remontée spectaculaire?