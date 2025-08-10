Un futur champion de ski a-t-il vu le jour?

Dernière mise à jour: il y a 9 minutes

Manuela Mölgg et Werner Heel sont devenus parents pour la deuxième fois

Blick Sport

La famille du ski italien s’agrandit. Manuela Mölgg (41 ans) et Werner Heel (43 ans) sont devenus parents pour la deuxième fois. Leur petit Max a vu le jour le 6 août. Son grand frère Ben, 4 ans, se réjouit lui aussi de cette arrivée.

Sous la publication annonçant la nouvelle, les messages de félicitations de stars du ski se multiplient. Manfred Mölgg, le très fier oncle du nouveau-né, a également exprimé sa joie. Sa sœur et Werner Heel partagent leur vie depuis 2009.