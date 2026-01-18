Sonja Nef est très admirative de son héritière Camille Rast

La légende du ski suisse Sonja Nef est impressionnée par Camille Rast et n'est pas du tout jalouse que la Valaisanne ait égalé son exploit de 2001: remporter deux courses le même week-end dans deux disciplines différentes.

Thomas Wälti, GlücksPost

Camille Rast n'en finit pas d'impressionner le monde du ski! Cette semaine, la légende Sonja Nef rend hommage à la skieuse de Vétroz.

Sonja Nef, vous étiez, jusqu'au doublé de Camille Rast en Slovénie, la dernière Suissesse à avoir remporté le même week-end un géant et un slalom en Coupe du monde. Vous avez maintenant trouvé votre successeure...

Sonja Nef: Je trouve que c'est formidable ce qu'elle a fait à Kranjska Gora! J'ai vibré devant la télévision. Pour moi, c'est une impression de déjà-vu. Lors de la finale de la Coupe du monde 2001 à Åre, j'ai également remporté deux courses en vingt-quatre heures dans des disciplines techniques différentes. C'est un grand défi en termes de niveau d'énergie. Mais Camille Rast est dans le flow et déborde de confiance en elle.

Qu'est-ce qui vous plaît chez elle?

Je suis impressionnée par son attitude. Elle ne se laisse pas impressionner par la surpuissante Mikaela Shiffrin, qui avait auparavant gagné tous les slaloms de la saison avec plus d'une seconde d'avance. Fin novembre, après sa troisième place au slalom de Gurgl, elle avait déclaré, pleine de conviction, que Mikaela Shiffrin pouvait être battue. Elle l'a fait!

Qu'est-ce qui la rend si forte?

Elle était déjà douée et très talentueuse, il suffit de penser aux Championnats du monde juniors de 2017 où elle a remporté l'or en slalom. Mais elle a ensuite dû essuyer quelques revers. Elle s'est toujours battue pour revenir, avec une grande volonté. Elle a l'instinct du tueur et garde la tête froide. Cela ne s'apprend pas. Elle s'entraîne beaucoup, s'est construit un très bon environnement et a un bon matériel.

Camille Rast nous fait rêver en vue des JO. De quoi la croyez-vous capable à Cortina d'Ampezzo?

Je lui fais confiance pour tout. Elle peut être championne olympique en géant et en slalom - mais elle peut aussi rentrer chez elle sans médaille. Je suis convaincue qu'elle ne sera pas envahie par les pensées négatives, au contraire. Elle va se préparer et se concentrer de manière à pouvoir donner le meilleur d'elle-même au bon moment.