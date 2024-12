Lara Gut-Behrami a signé dimanche son 40e podium dans un super-G de Coupe du monde Photo: Robert F. Bukaty

Lara Gut-Behrami a lancé véritablement sa saison à Beaver Creek, même si la victoire lui a échappé. Troisième de la descente samedi, la Tessinoise a terminé dimanche 2e d'un super-G remporté par une impressionnante Sofia Goggia.

Forfait pour le géant d'ouverture de Sölden fin octobre, 13e un mois plus tard à Killington dans la même discipline, Lara Gut-Behrami est de retour aux avant-postes. Elle a cueilli dimanche son 92e podium en Coupe du monde, le 40e dans une discipline qu'elle domine depuis des années.

A l'aise dans le Colorado, la championne olympique 2022 et championne du monde 2021 de super-G fut la première des favorites à s'élancer avec le dossard 9. Elle a livré une manche propre pour prendre la tête. La gagnante de la descente de samedi Cornelia Hütter n'est d'ailleurs pas parvenue à faire mieux, concédant 0''12 pour se classer 4e.

Une Italienne et une Autrichienne complètent le podium

Sofia Goggia a en revanche su jouer les funambules sur cette Birds of Prey, tirant des trajectoires bien plus tendues que Lara Gut-Behrami en prenant – comme toujours – tous les risques. Et l'Italienne a franchi la ligne d'arrivée avec quasiment une demi-seconde (0''48) d'avance sur LGB. Le podium a finalement été complété par l'Autrichienne Ariane Rädler, 3e à 0''55.

Côté suisse, Michelle Gisin a également tiré son épingle du jeu dans le Colorado, reprenant ainsi confiance après un début de saison compliqué en technique. L'Obwaldienne, 8e en descente, s'est classée 9e du super-G dominical. En manque de repères, la «revenante» Corinne Suter a en revanche terminé hors du top 15 tant en descente qu'en super-G.