Mikaela Shiffrin a un autre talent que le ski

Mikaela Shiffrin avait remporté le slalom des finales de Coupe du monde à Sun Valley. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Il n'y a plus besoin de présenter Mikaela Shiffrin la skieuse. À 30 ans, l'Américaine a tout gagné: 2 titres olympiques, 8 fois championne du monde, 5 gros globes de cristal et le record du nombre de victoires en Coupe du monde, avec 101. Son talent sur les lattes est donc indéniable.

Ce qu'on savait moins, par contre, de la skieuse du Colorado, c'est qu'elle avait une autre corde à son arc. Et même 6. Sur Instagram, Mikaela Shiffrin s'est affichée en train de jouer de la guitare et de chanter. Une cover de «Breathe (2 AM)», un titre de 2004 de l'artiste Anna Nalick. En plus de bien l'interpréter sur son instrument, les notes dans sa voix semblent être justes. «Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Magnifique voix», peut-on d'ailleurs lire dans les commentaires tandis que la skieuse croate Zrinka Ljutić n'hésite pas à utiliser l'emoji flamme.

Sous la vidéo, Mikaela Shiffrin a également laissé planer du suspense. «Je suis tellement excitée à l'idée de vous partager quelque chose de très sympa rapidement», écrit-elle. Dans les commentaires, les followers de l'Américaine tentent leur chance. «Enceinte», écrit une utilisatrice. Ce à quoi Mikaela Shiffrin répond très rapidement: «Oh mon dieu, non» suivi de smileys qui rigolent. Pour le moment, on n'en sait donc pas plus.