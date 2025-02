Michelle Gisin et Stéphanie Venier ont presque le même âge, leurs compagnons sont aussi des skieurs et elles sont elles-mêmes amies. Blick a réalisé un entretien autour l'éternelle rivalité entre la Suisse et l'Autriche.

Michelle Gisin et Stéphanie Venier ont plus que le ski en commun

Michelle Gisin et Stéphanie Venier ont plus que le ski en commun

1/10 Une envolée aux Championnats du monde? Stephanie Venier (à g.) et Michelle Gisin sont de bonnes amies. L'Autrichienne et la Suissesse ont beaucoup de points communs. Photo: Christophe Pallot/Agence Zoom

Mathias Germann

Stephanie Venier a décroché l'or au Super-G des Mondiaux de Saalbach. À domicile, la skieuse a permis à l'Autriche de pousser un gros soupir de soulagement dans une saison compliquée. De son côté, les Suissesses ne sont cette fois-ci pas parvenues à monter sur le podium. C'est de bonne guerre, et ce n'est certainement pas l'Autrichienne, très amie avec Michelle Gisin, qui va dire le contraire. Blick a rencontré les deux skieuses pour parler de leur amitié et de la rivalité entre les deux nations du ski.

Michelle, Stéphanie, la Suisse contre l'Autriche, c'est un éternel duel en ski. Comment percevez-vous cette rivalité pendant les Mondiaux?

Michelle Gisin: Il y a bien un peu de patriotisme. Quand vous avez pris les trois premières places du classement de la descente en 2019, nous nous sommes dit: ce n'est pas possible. Cela n'a rien de personnel – c'est plutôt un encouragement.

Stéphanie Venier: Mais nous nous félicitons toujours mutuellement. Celle qui est en tête l'a bien mérité, qu'elle soit autrichienne ou suisse.

MG: Nous nous détestons! Ça ne se voit pas? (les deux rient)

SV: Quand je suis au départ, je veux être plus rapide que toutes les autres – pas seulement que les Suissesses.

Lors d'un Championnat du monde, n'est-ce pas important de savoir quelle nation est numéro un au tableau des médailles à la fin?

SV: Pour la fédération, cela a plus d'importance que pour nous.

MG: Pour moi, ce serait le plus beau si je pouvais contribuer à un tel succès.

Quand vous êtes-vous rencontrés pour la première fois?

MG: Je ne sais pas, c'était il y a longtemps. Et à un moment donné, nous avons découvert que nous étions tous les deux du signe astrologique du Sagittaire.

SV: Et nous sommes aussi assez semblables dans le genre.

Que dit-on des Sagittaires?

MG: Qu'ils sont extravertis, des bavards.

SV: Et qu'ils ont un grand cœur. Je pense que tout cela s'applique à nous.

Stéphanie, vous êtes plus jeune de deux semaines que Michelle. Qu'appréciez-vous chez elle?

SV: J'ai remarqué très tôt, lors d'une descente en téléski, que je pouvais tout dire à Michelle. Elle est tellement ouverte et gentille. Nous sommes tout de suite devenues amies.

De quoi parlez-vous?

MG: Il s'agit de choses privées, mais aussi des soucis du Cirque blanc. Tout ce qui va avec.

Vos partenaires Luca de Aliprandini et Christian Walder sont également des skieurs professionnels. Michelle, c'est comment de regarder Luca à la télévision?

MG: Très bouleversant. Mais pas aussi terrible que lorsqu'il faisait du Super-G. C'était un cauchemar pour moi. Finalement, mes frères et sœurs Dominique et Marc ont une violente histoire de blessures dans le ski. Cela m'a marqué et m'a fait craindre pour Luca. Mais en géant, il maîtrise les risques, donc ça se passe plutôt bien.

SV: Quand Christian skie, je suis beaucoup plus excitée que quand je suis moi-même au départ. Je ne suis pas contente qu'il soit actuellement blessé, mais cela me coûte moins cher en nerfs.

Est-ce que cela fonctionnerait d'avoir un partenaire qui n'est pas dans le circuit de Coupe du monde?

SV: Je trouve très agréable que les choses soient comme elles sont. Le partenaire te comprend quand tu ne te sens pas bien. Et il accepte que je sois si souvent et si longtemps en route.

MG: Cela aide extrêmement. Si j'imaginais que je n'avais aucune idée de ce qu'est le ski, je me demanderais ce que fait mon copain tout l'après-midi avant une course. Mais je suis consciente que je n'ai pas besoin de me manifester, car il n'a de toute façon pas le temps.

SV: En été, je trouve extrêmement motivant de faire des entraînements physiques avec Christian. Parce qu'il est meilleur et que je vais alors complètement à la limite de mes capacités pour faire comme lui. Nous nous poussons mutuellement.

MG: Absolument. Il y a aussi le mental, où nous pouvons échanger nos points de vue. En fin de compte, en tant que sportifs, nous partageons les mêmes joies, mais aussi les mêmes soucis et les mêmes peurs, et nous nous y confrontons.

A Saalbach, le «Schweizer Stübli», où l'on fête les médailles, se trouve dans le même bâtiment que le «Home of Snow» des Autrichiens.

SV: C'est super. Quelle que soit la Coupe du monde à laquelle j'ai participé, je suis toujours allée chez les Suisses. Il y avait toujours de superbes fêtes.

Qu'est-ce qui est le plus beau en Autriche, Michelle?

MG: Je ne peux pas dire de bêtises… (rires). Ce que je trouve extrêmement cool en Autriche, c'est l'hospitalité, où que l'on soit.

SV: Les différences entre les pays ne sont pas si grandes.

MG: Chez nous, les fans sont plus réservés – par exemple à St-Moritz. En revanche, à Crans-Montana, c'est la fête, comme presque partout en Autriche.

Stéphanie, j'ai appris que vous aviez un penchant pour la propreté. Correct?

SV: Pas seulement à la maison. Même à l'hôtel, tout doit être parfaitement rangé avant que je ne me couche. Cela me procure une grande tranquillité d'esprit.

MG: C'est exactement la même chose chez moi. J'ai la manie du nettoyage. Si tout n'est pas propre et au bon endroit, j'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle de ma vie. Luca est d'ailleurs lui aussi un maniaque.

On vous appelle aussi «tante Gucci» en raison de vos affinités avec la mode, Stéphanie. Cela vous dérange-t-il?

SV: Non. J'attache beaucoup d'importance à mon apparence. J'aime m'habiller joliment et me donner du style. Mais Christian m'a déjà dit: «Je te préfère sans maquillage!» (rires)

MG: Pour moi, le plus important est presque de savoir à quoi je ressemble quand je fais du ski pour moi. Les vêtements doivent être cool, mais pas trop. C'est sur les skis que je suis la plus délicate en matière de tenues – bien que la qualité et la durabilité me tiennent particulièrement à cœur.

SV: Je suis d'accord. Et je ne porte pas forcément ce qui est à la mode. Mais plutôt ce qui me plaît et me convient.

Combien de temps comptez-vous encore skier?

SV: Je regarde d'hiver en hiver. Mais mes amies ont toutes maintenant des enfants et une famille – et nous pratiquons le ski depuis 15 ans. Cela me convient, mais un jour, je veux être à la maison et m'installer.

Vous avez dit un jour qu'après les Jeux olympiques de 2026, ce serait la fin, Michelle.

MG: L'essentiel est d'être en bonne santé et de s'amuser. Pour moi, il est important de pouvoir décider moi-même du moment où j'arrête. Je ne veux pas qu'on me dise: Michelle, tu n'es pas assez bonne, nous ne pouvons plus te convoquer.