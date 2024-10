Blick Sport

A la mi-janvier, Petra Vlhova (29 ans) est tombée lors du slalom géant de Jasna, chez elle en Slovaquie, et s'est déchiré un ligament croisé. La Slovaque travaille désormais assidûment à son retour. Plus récemment, comme beaucoup d’autres stars du ski, elle était en Argentine.

«Ushuaia, tu as été formidable comme toujours, mais cette fois encore plus difficile», écrit-elle dans une série de photos qu'elle publie sur Instagram. «Nous avons connu des hauts et des bas, mais nous travaillons toujours pour atteindre nos objectifs.»

Pour avoir suffisamment de force, Petra Vlhova s'appuie apparemment aussi sur une spécialité suisse. Dans sa série de photos se trouve en effet une image d'une fondue en apparence délicieuse. De quoi prendre un peu de force de la part de la Suisse, incontestable meilleure nation du ski depuis plusieurs années?