C'est avec un post émotionnel que Marie-Thérèse Sporer s'adresse à ses abonnés Instagram. L'ancienne championne de ski rend public le fait qu'elle souffre d'un trouble alimentaire.

Ramona Bieri

«J’ai toujours essayé d’être ouverte et honnête ici, c’est pourquoi je souhaite vous informer de ma situation personnelle», écrit Marie-Therese Sporer dans une publication Instagram. L’ancienne skieuse autrichienne y révèle lutter depuis plusieurs mois contre un trouble du comportement alimentaire.

Ce n’est que récemment qu’elle a trouvé la force de demander de l’aide et d’entamer un traitement. Elle a désormais décidé de rendre cette épreuve publique. «Cela a affecté toute ma vie et, ces dernières semaines, je n’avais plus l’énergie de faire semblant d’aller bien», confie-t-elle avec une grande franchise.

Par ce témoignage, Sporer souhaite avant tout donner du courage à d’autres personnes concernées. Les maladies psychiques et les troubles alimentaires, écrit-elle, ne devraient pas être associés à la honte ou à la peur, mais être perçus comme une preuve de force. Elle admet toutefois ne jamais avoir imaginé se retrouver un jour dans une telle situation.

L’Autrichienne souligne pouvoir compter sur un entourage solide qui la soutient dans ce combat. «Combattante un jour, combattante toujours, n’est-ce pas?», conclut-elle — une phrase qui fait clairement écho à sa carrière sportive.

Fin de carrière à 27 ans

Marie-Therese Sporer a mis un terme à sa carrière au printemps 2024, à seulement 27 ans. Durant ses années sur le circuit, elle a été régulièrement freinée par de graves blessures: quatre atteintes au genou, plusieurs fractures, ainsi qu’une épaule cassée lors d’une chute à l’entraînement en 2021. À chaque fois, elle s’est battue pour revenir au plus haut niveau.

«Je suis fatiguée et épuisée, et je n’ai plus l’énergie nécessaire pour le sport professionnel. En plus, cela ne me rend plus heureuse», expliquait-elle au moment de sa retraite. Sporer a disputé 38 courses de Coupe du monde (meilleur résultat : 13e place) et 66 épreuves de Coupe d’Europe, où elle a signé une victoire.



