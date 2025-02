«Maroc Odermatt reste le meilleur coureur du moment»

1/7 Bien que Marco Odermatt ait remporté le super-g des Championnats du monde de Saalbach-Hinterglemm ... Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

La légende autrichienne de la descente Franz Klammer (71 ans, 25 victoires en Coupe du monde) secoue la tête et fulmine: «C'est vraiment une bêtise complète!» Ce sont les bilans des Championnats du monde publiés par certains journaux et portails en ligne qui poussent le champion olympique de 1976 à réagir ainsi.

C'est surtout le jugement à l'égard du champion du monde de super-G Marco Odermatt qui lui paraît sévère. En raison de sa quatrième place en slalom géant et de sa cinquième place en descente, la star du ski suisse est qualifiée de «flop» par le «Kronen Zeitung». Le journal autrichien conclut que le rendement du triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde à Saalbach a été «trop modeste».

Franz Klammer ne partage pas du tout cette analyse: «Après sa formidable performance en super-G, Marco a manqué de peu deux autres médailles. C'est pourquoi on ne peut certainement pas le qualifier de flop, bien qu'il n'ait pas tout à fait répondu aux attentes en descente et en géant.» Selon lui, le Nidwaldien n'a pas perdu de son éclat lors de ces Championnats du monde. «Il reste clairement le meilleur skieur du moment», confirme l'Autrichien.

«Une performance sensationnelle!»

Le consultant de l'ORF Hans Knauss (54 ans, vainqueur à Kitzbühel en 1999) prend lui aussi vigoureusement la défense du Suisse: «Nous ne devons pas oublier que Marco a remporté l'or aux Championnats du monde en réalisant très probablement la course la plus brillante de l'histoire du super-G. Il s'agit là d'une victoire exceptionnelle. Dans cette course, il a pris une seconde à son poursuivant Raphael Haaser. Une performance sensationnelle!»

De son côté, Fritz Strobl détient encore aujourd'hui le record de la piste de la Streif de Kitzbühel avec son temps de victoire de 1:51,58. En 2002, Fritz «the Cat» a couronné sa carrière par une médaille d'or en descente aux Jeux olympiques de Salt Lake City. Lui aussi a un avis très différent de celui de certains journalistes de son pays sur la performance d'Odermatt à Saalbach. «Malheureusement, de nombreuses personnes sont tombées malades à Saalbach à cause de la grippe. Il est fort probable que certains critiques n'aient pas vu la performance exceptionnelle d'Odermatt lors de la première semaine des Championnats du monde, car ils étaient cloués au lit avec de la fièvre», déclare-t-il, un sourire en coin.

Il en rajoute une couche pour Blick: «A mes yeux, Marco Odermatt a également été un énorme atout pour ces Mondiaux en dehors de la piste. Il a été l'un des initiateurs de la décision des Suisses de se raser mutuellement les cheveux après la descente. Pour cette action, il aurait à mon avis mérité une nouvelle médaille d'or.»