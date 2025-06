1/7 La star du VTT Alessandra Keller et le skieur Stefan Rogentin font du vélo ensemble. Photo: Blick

Pascal Keusch

Quand la championne du classement général de la Coupe du monde de VTT Alessandra Keller fait découvrir le monde du vélo au skieur Stefan Rogentin, c’est une rencontre particulière. Dans le cadre d’un rendez-vous avec un sponsor, les deux athlètes se sont retrouvés au Swiss Bike Park à Oberried (BE). Et comme en compétition, les deux sportifs se sont donnés à fond.

Le médaillé de bronze des Championnats du monde de Saalbach est loin d’être un manche avec son vélo. Le VTT fait depuis longtemps partie intégrante de son entraînement estival. Stefan Rogentin se rend régulièrement dans son canton des Grisons pour dévaler les pentes en VTT. Et même à Majorque, où il prépare son hiver à venir, il grimpe régulièrement sur son vélo.

«Accro à l’adrénaline? Je ne dirais pas ça. Je recherche simplement le challenge», nous explique le sportif de 31 ans. Il souligne l’importance de rester raisonnable dans de telles activités, car une chute peut rapidement signifier une fin de saison, voire de carrière.

Entre succès et blessures

Pour Alessandra Keller, le vélo est bien plus qu’un simple outil d’entraînement, c’est sa passion. La Nidwaldienne est la vététiste suisse qui a eu le plus de succès ces dernières années: en 2022 et 2024, elle a remporté le double classement général de la Coupe du monde (short track et cross country) et s’est classée septième aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Pourtant, son parcours n’a pas été un long fleuve tranquille. La jeune femme de 29 ans a dû se battre à plusieurs reprises pour se remettre de graves blessures. En 2018, elle s’est déchiré le ligament croisé lors des Championnats du monde des moins de 23 ans à Lenzerheide puis s’est cassé les deux mains lors d’une autre chute. Ce n’est que l’année dernière qu’elle a été opérée du ligament croisé. Tous ses succès, Alessandra Keller les a donc remportés avec un ligament croisé endommagé. Elle veut désormais repartir à l’assaut lors des Championnats du monde en septembre à Crans-Montana (VS).

Et si Stefan Rogentin emmenait un jour Alessandra Keller dans la neige? Cela est plutôt improbable au vu de ses graves blessures au genou et des camps d’entraînement hivernaux de plusieurs semaines en Afrique du Sud. Depuis sa blessure, la cycliste de Nidwald n’est pratiquement plus remontée sur les skis.

Pour l’instant, elle se concentre sur les deux roues. Après sa rencontre avec le skieur, elle rentre d’ailleurs chez en vélo de route, direction un nouvel entraînement.