La saison de ski approche à grands pas de sa fin et chaque point peut être décisif dans la lutte pour les globes de cristal. Quelles sont les chances des cadors du ski suisse? Tour d'horizon exhaustif de la lutte pour les trophées les plus convoités du monde du ski.

1/13 Qui s'emparera d'un globe de cristal? Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Les Mondiaux de Saalbach (Autriche) font partie de l'histoire depuis la mi-février. Depuis, les as du ski se concentrent à nouveau sur la Coupe du monde. La fin de la saison approche à grands pas. Et avec elle, les décisions concernant la lutte pour les globes de cristal se rapprochent. Dix d'entre eux seront attribués - et la Suisse a de bonnes chances d'avoir un(e) athlète au sommet de plusieurs classements. La décision est faite dès que le nombre de courses restantes (par discipline ou au total) est inférieur de 100 points à l'avance du leader. Voilà comment se présentent les situations de départ.

Classement général

Au cours des trois dernières saisons, c'est Marco Odermatt (27 ans) qui a soulevé le grand globe de cristal. Le Nidwaldien est en bonne voie pour poursuivre sa série. Il est le seul athlète à avoir franchi la barre des 1000 points et il reste encore neuf courses à disputer - Marco Odermatt devrait être au départ de sept d'entre elles. Son premier poursuivant s'appelle Henrik Kristoffersen (30 ans). Le Norvégien a 360 points de retard après le week-end de Kranjska Gora. Comme il ne reste plus que quatre courses au programme de la saison, ses chances ne sont plus que théoriques. Dans les faits, Marco Odermatt a déjà gagné. Henrik Kristoffersen pourra-t-il défendre sa deuxième place? Loïc Meillard (28 ans), troisième, a 215 points de retard sur lui. Comme il participe également au super-G en plus des disciplines techniques, il lui reste encore six courses à disputer. Un doublé suisse, comme la saison dernière, est largement envisageable.

Chez les femmes, Federica Brignone (34 ans) a augmenté son avance sur Lara Gut-Behrami (33 ans) à Kvitfjell (Norvège). Alors qu'elle comptait 190 points avant les trois courses, elle en compte désormais 251. Il est encore possible pour la Suissesse de rattraper son retard, elle et Federica Brignone ayant toutes deux sept courses à disputer. Pour l'Italienne, il s'agirait du deuxième gros globe après celui de 2019/20, et pour la Tessinoise, du troisième.

Descente

Il y a de bonnes chances qu'un Suisse s'empare du globe de descente cet hiver. Actuellement, un trio suisse est en effet en tête du classement. Marco Odermatt (qui a remporté le globe la saison dernière) a 73 points d'avance sur le champion du monde Franjo von Allmen. Alexis Monney (25 ans), qui accuse 185 points de retard, est lui aussi toujours dans la course au globe. L'avenir proche nous dira si l'un des deux jeunes champions pourra encore rattraper Marco Odermatt.

Courses à venir: Kvitfjell (Norvège, 7 et 8 mars) et Sun Valley (Etats-Unis, 22 mars).

Si les Suisses dominent chez les hommes, ce sont les Italiennes les grandes dominatrices de la descente. Après quatre des huit courses, Federica Brignone était en tête devant Sofia Goggia. Mais maintenant que deux autres courses ont eu lieu, Cornelia Hütter vient tout bouleverser! Grâce à une victoire et une troisième place à Kvitfjell, l'Autrichienne est désormais la première poursuivante de Federica Brignone - et ne compte que 16 points de retard. Le suspense est à son comble! Cornelia Hütter parviendra-t-elle à décrocher le globe lors du sprint final? Il y a un an, elle s'était déjà hissée à la première place lors de la dernière course. Lara Gut-Behrami ne sera probablement pas la meilleure descendeuse de l'hiver, une récompense qu'elle n'a jamais remportée. Avec deux courses encore à disputer, son retard est de 155 points.

Courses à venir: La Thuile (Italie, 13.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 22.3.)

Super-G

Marco Odermatt est également en tête du deuxième classement de vitesse chez les hommes. A deux courses de la fin, il devance de 181 points son premier poursuivant, Mattia Casse (Italie. Avec deux super-G à disputer cet hiver, le globe ne peut plus échapper au Nidwaldien. Pour l'empocher, il lui faudra remporter 20 points à Kvitfjell (Norvège), ce qui correspond à la 13e place.

Derrière, la deuxième place sera d'autant plus passionnante. Mattia Casse ne compte en effet que 24 points d'avance sur Vincent Kriechmayr (Autriche), 25 points sur Stefan Rogentin et 26 points sur Franjo von Allmen.

Courses à venir: Kvitfjell (Norvège, 9.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 23.3.)

Chez les femmes, la Suisse est également numéro 1 en super-G., mais l'avance de Lara Gut-Behrami sur Federica Brignone a diminué de 20 points à Kvitjfell pour atteindre 55 points. Vu qu'elle n'a jamais fait moins bien que cinquième en Coupe du monde cette saison, la Tessinoise peut légitimement espérer remporter le globe pour la troisième fois consécutive et la sixième fois au total. Attention: elle a une course de plus à disputer! La FIS a en effet annoncé ce week-end que le super-G annulé à Saint-Moritz serait reprogrammé à la mi-mars à La Thuile. Il reste donc encore trois courses à disputer.

Courses à venir: La Thuile (Italie, 14 et 15.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 23.3.)

Slalom géant

Dans toutes les disciplines qu'il pratique, Marco Odermatt est en tête du classement. C'est également le cas en géant - malgré un début de saison à froid avec deux abandons. Pour la quatrième fois consécutive, il pourrait remporter ce globe. A Kranjska Gora, Marco Odermatt doit se contenter de la troisième place. «Dans la lutte pour le globe, c'est la mauvaise personne qui a gagné», grogne-t-il après la course. La raison: Henrik Kristoffersen s'impose et réduit son retard de 81 à 41 points. Peut-il encore dépasser Marco Odermatt dans les courses restantes? Si le Norvégien remporte par exemple les deux slaloms géants, Marco Odermatt devra terminer deuxième à chaque fois pour s'assurer le globe. En revanche, si Marco Odermatt remporte le géant suivant et que Henrik Kristoffersen ne fait pas mieux que sixième, la lutte pour le globe serait décidée en faveur du Suisse.

Courses à venir: Hafjell (Norvège, 15.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 26.3.)

Les femmes ont encore deux géants au programme. Avec ses deux victoires à Sestrières (Italie), Federica Brignone a tout simplement doublé son nombre de points et en compte désormais 400. Elle n'est donc pas en tête du classement de la discipline, un honneur qui revient à Alice Robinson. Reste à savoir si la Néo-Zélandaise pourra défendre son avance face à l'Italienne jusqu'à la fin de la saison, tant celle-ci est en forme en ce moment.

Courses à venir: Are (Suède, 8.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 25.3.)

Slalom

Dumeng Giovanoli est pour l'heure le seul Suisse à avoir remporté le petit globe de cristal en slalom, en 1968. Les chances qu'il ait enfin un successeur se sont réduites à Kranjska Gora. Le champion du monde Loïc Meillard a en effet manqué le podium en se classant quatrième. Comme le leader de la discipline Henrik Kristoffersen a gagné dimanche, le retard de Loïc Meillard est passé de 52 à 102 points avant les deux courses restantes. Pour s'emparer du globe, Loïc Meillard doit donc compter sur les faux pas de ses concurrents puisque le Français Clément Noël se trouve toujours entre les deux avec 77 point de retard sur Henrik Kristoffersen. La décision pourrait donc déjà tomber à Hafjell.

Courses à venir: Hafjell (Norvège, 16.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 27.3.)

Vreni Schneider a elle soulevé le globe de slalom en 1995. Aujourd'hui, Camille Rast pourrait faire de même. Cependant, la championne du monde a dû essuyer un revers à Sestrières en étant éliminée et en perdant du même coup la tête de la discipline. A deux courses de la fin, elle compte désormais 39 points de retard sur Zrinka Ljutic. Peut-elle encore passer devant la Croate?

Courses à venir: Are (Suède, 9.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 27.3.).