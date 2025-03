Lara Gut-Behrami et Federica Brignone se livrent un duel magnifique en super-G et au classement général de la Coupe du monde. Qui a les meilleures cartes en main? Une chose est sûre: Toutes deux ont brillé à Kvitfjell.

1/7 Le duel entre les deux stars du ski s'intensifie de plus en plus. Federica Brignone (à droite), 34 ans, bat Lara Gut-Behrami, 33 ans, lors du super-G. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Quand les noms de Lara Gut-Behrami (33 ans) et Federica Brignone (34 ans) sont apparus pour la première fois sur une liste de départ en Coupe du monde, le 28 décembre 2007 lors du géant de Lienz (Autriche), personne n'aurait imaginé que la Suissesse et l'Italienne seraient encore en lice près de 18 ans plus tard. Et pourtant, elles évoluent toujours au plus haut niveau!

Lors du super-G de Kvitfjell (Norvège), elles ne se sont pas seulement affrontées sur la mythique piste olympique, mais aussi dans la lutte pour le globe de la discipline. Federica Brignone s'est imposée devant Lara Gut-Behrami, mais reste à 55 points de la Tessinoise à trois courses de la fin.

Une bataille féroce pour le globe de cristal s’annonce. D’autant que ni l’une ni l’autre ne semble manquer d’énergie, âge avancé ou non. «J’ai encore beaucoup d’énergie, je suis peut-être à 98%. J’ai toujours été la plus forte dans la dernière partie de la saison», a assuré Federica Brignone à la SRF. Aucune trace de fatigue chez celle qui ne se contente pas d’arborer un tigre sur son casque, mais qui se considère comme tel: «Le tigre, c’est moi».

«Il en faut beaucoup pour me satisfaire»

Mais malgré sa retraite annoncée pour la fin de l'hiver prochain, Lara Gut-Behrami n'a pas non plus envie de se laisser aller. Comment interpréter autrement l'autocritique sévère qu'elle exprime après sa deuxième place à Kvitfjell? «Je ne suis pas du tout satisfaite», s'énerve-t-elle. «Je fais toujours des erreurs - toute la saison! Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, ça m'énerve». Certes, elle s'est bien tenue sur les skis, mais sa bourde dans la partie centrale du parcours était tout simplement inutile. «Je ne suis pas du genre à être satisfaite rapidement», explique Lara Gut-Behrami.

Federica Brignone n'a elle non plus pas effectué la course parfaite. «Mais elle a fait son erreur plus bas. A un endroit qui ne fait pas perdre autant de temps», explique Stefan Abplanalp, expert de la SRF. Autrement dit, sans son erreur, Lara Gut-Behrami aurait facilement gagné la course, puisqu'elle a terminé avec six centièmes de retard. «C'est possible. Pour moi, c'est en tout cas fascinant de voir comment ces deux-là se battent encore en duel pour la victoire, même après tant d'années. Et je suis convaincu que le super-G restera passionnant jusqu'à la dernière course», déclare Stefan Abplanalp.

Le gros globe de cristal? Federica Brignone a 251 points d'avance

En revanche, dans la lutte pour le classement général de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami commence lentement mais sûrement à manquer de temps. A huit courses de la fin (aucune des deux ne dispute de slalom), Federica Brignone possède un matelas de 251 points. «C'est pourquoi il sera particulièrement important pour Lara de gagner du terrain sur Fede lors du prochain géant à Are», estime Stefan Abplanalp.

Quoi qu'il en soit, la relation autrefois plutôt froide entre les deux stars s'est améliorée au cours des dernières années. «J'admire Fede. Car je sais par expérience ce que c'est que de se battre encore l'été après tant d'années et de pratiquer un sport de haut niveau», a récemment déclaré Lara Gut-Behrami. Et l'Italienne a déclaré il y a deux ans à Blick: «J'ai beaucoup de respect pour Lara, elle a toujours été un modèle et c'est une championne.»

Une chose est sûre: la suite du duel aura lieu très bientôt.