Lara Gut-Behrami limite la casse à La Thuile

Lara Gut-Berharmi n'a pas terminé sur le podium à La Thuile Photo: Getty Images

Blick Sport

Emma Aicher a terminé sur la plus haute marche du podium pour la première fois de sa carrière et a ainsi créé une très belle surprise dans cette course qui a été amputée de sa première partie. Si Lara Gut-Behrami espérait sans doute mieux, ce résultat lui permet de garder une marge au classement de la spécialité, où elle totalise désormais 515 points. Ces dix points de perdus lui permettent de laisser Brignone (470) et Goggia (386), ses principales rivales, à distance. Parmi les autres Suissesses engagées, Michelle Gisin (9e) et Corinne Suter (12e) ont terminé à une place d'honneur.

La compétition a été interrompue pendant 20 minutes après un incident avec un lisseur de piste, qui a dû être évacué par hélicoptère. Un contretemps qui n’a pas empêché les favorites de s’exprimer, même si certaines ont pu être déstabilisées par l’attente, notamment la Tchèque Ester Ledecka qui est resté durant de nombreuses minutes dans le portillon de départ.

Avec sa 4e place du jour, Lara Gut-Behrami reste au contact pour le classement général où elle totalise à présent 1022 points. Si Federica Brignone conserve la tête avec 1354 unités, l’avance de l’Italienne n’est pas encore totalement décisive. Derrière, Sofia Goggia (851 points) remonte quelque peu et pourrait jouer les trouble-fêtes en fin de saison.

Si Lara Gut-Behrami reste la grande favorite pour le globe du Super-G, elle devra encore livrer de belles performances pour garder Federica Brignone et Sofia Goggia à distance. En descente et en géant, elle pourra également tenter de grappiller de précieux points pour se rapprocher de la tête du général.

Il y aura encore un Super-G dans la station italienne ce vendredi. L'occasion pour Lara Gut-Behrami de reprendre un peu ses aises au classement de la spécialité et, pourquoi pas, de remonter au général?