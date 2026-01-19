Alice Robinson rassure ses fans après sa lourde chute

Victime d’une lourde chute lors du super-G de Tarvisio, Alice Robinson a donné des nouvelles rassurantes. La Néo-Zélandaise de 24 ans, récente lauréate en Coupe du monde, reste toutefois incertaine pour le géant de Kronplatz.

Blick Sport

La Néo-Zélandaise Alice Robinson (24 ans) s’est accrochée à la dernière porte lors du super-G de Tarvisio et a chuté lourdement dans l’aire d’arrivée. Si elle a pu se relever seule, elle est ensuite restée longtemps assise dans la zone d’arrivée, visiblement émue et les larmes aux yeux.

Dans une story publiée sur Instagram, Alice Robinson a toutefois rapidement rassuré: «Fin de course dramatique – très, très reconnaissante que tout aille bien, à part quelques égratignures», a-t-elle écrit.

Sera-t-elle à Kronplatz mardi?

Spécialiste du géant, la skieuse avait remporté à la mi-décembre à Saint-Moritz le premier super-G de sa carrière, avant d’enchaîner avec une deuxième place une semaine plus tard à Val d’Isère. Ces résultats lui avaient valu de s’élancer à Tarvisio avec le dossard rouge. Après sa chute, elle doit toutefois céder la tête du classement de la discipline à Sofia Goggia.

«J’ai dû encaisser quelques coups ces dernières semaines, mais je continue d’attaquer», a-t-elle confié, en référence notamment à ses sorties de piste en géant à Semmering et à Kranjska Gora. Elle n’a en revanche pas précisé si elle serait déjà au départ du géant de Kronplatz mardi.