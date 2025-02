1/10 Marco Odermatt enchante les fans de ski suisses à Crans-Montana. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Crans-Montana, samedi, peu après 18h30: dans le camp suisse, l'ambiance triomphale après le formidable triplé en descente connaît un sérieux coup de mou. Le tirage au sort des dossards pour le super-G se révèle en effet être un véritable casse-tête.

Le grand vainqueur de la descente Franjo von Allmen peut certes être satisfait de son numéro 6, mais Marco Odermatt est tout aussi malheureux avec son numéro 15 qu'Alexis Monney avec son numéro 19. «Par ces températures printanières, j'aurais préféré un numéro plus bas sur cette piste», explique Marco Odermatt. Mais comme les deux chefs de piste Jean-Philippe Vuillet et William Besse (vainqueur du Lauberhorn en 1994) et leur équipe ont réalisé un coup de maître lors de la préparation de la piste, la course ne se déroule (heureusement) pas comme prévu.

Au final, Franjo von Allmen se classe septième après une erreur dans la partie centrale, tandis que Marco Odermatt et Alexis Monney réalisent le cinquième doublé de l'équipe masculine suisse cet hiver... justement grâce à leurs numéros de dossards élevés!

«Le super-G semble plus difficile que la descente»

Avant ce week-end, personne ne pouvait s'attendre à ce que Marco Odermatt obtienne une deuxième place (en descente) et une victoire en super-G en l'espace de 24 heures sur la «Piste Nationale». Après les entraînements, le Nidwaldien a parlé de «la piste la plus facile sur laquelle j'ai jamais skié en Coupe du monde». Et en tant que technicien doué, le skieur de 27 ans préfère les parcours plus difficiles.

Par rapport à la descente, le super-G de Crans-Montana semble un peu plus difficile, souligne le champion du monde et olympique après sa 45e victoire en Coupe du monde. Pourquoi? «Le super-G est plus vaste, et on peut en outre mieux varier le tracé. Juste après le temps intermédiaire, il y a eu un passage où, en tant que technicien, j'ai pu faire la différence».

Marco Odermatt préfère les globes aux Mondiaux

Cette victoire comporte deux effets secondaires importants pour Marco Odermatt. Dans la lutte pour le petit globe du super-G, le skieur de Buochs compte désormais 181 points d'avance sur l'Italien Mattia Casse alors qu'il reste deux courses. En d'autres termes, lors du prochain super-G à Kvitfjell, il suffira au quadruple sportif suisse de l'année de se classer 13e pour remporter le petit globe.

La probabilité que Marco Odermatt remporte le gros globe de cristal pour la quatrième fois consécutive est tout aussi grande. Au classement général de la Coupe du monde, il a 500 points d'avance sur Henrik Kristoffersen. Si l'on considère que le technicien norvégien ne participera plus qu'à six courses et qu'il peut donc gagner au maximum 600 points, le monde du ski peut déjà féliciter Marco Odermatt.

«Il est certain qu'en gagnant 180 points dans ces deux courses, j'ai fait un grand pas en direction de ces globes», déclare Marco Odermatt en précisant que, d'un point de vue purement sportif, gagner des globes est plus important pour lui que ses trois médailles d'or aux Mondiaux: «Une médaille aux Mondiaux est gagnée par celui qui est le meilleur sur une journée. Quand tu gagnes un globe, c'est la confirmation que tu as été le meilleur pendant toute une saison».

La chasse aux nouveaux records

Comme le grand cador venu du lac des Quatre-Cantons est également en tête du classement général de la descente et du géant, ses chances de remporter quatre globes de cristal, comme l'année dernière, sont bien réelles. Outre Marco Odermatt, seuls le Français Jean Claude-Killy, le Haut-Valaisan Pirmin Zurbriggen et l'Autrichien Hermann Maier ont réussi cet exploit.

Marco Odermatt partage avec «Herminator», mais aussi Marcel Hirscher et Ingemar Stenmark le record de 13 victoires en Coupe du monde en un hiver. Au cours de cette saison de Coupe du monde, le skieur Stöckli en a remporté huit. Comme il devrait encore disputer huit courses d'ici au 25 mars, Marco Odermatt pourrait bientôt être le seul détenteur du record dans cette catégorie. Théoriquement, il pourrait même améliorer son propre record de points en Coupe du monde de la saison 2022/23 (2042 points). Pour dépasser cette marque, il devrait toutefois remporter huit victoires en huit courses.