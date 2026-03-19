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Programme et heures de départ
À Lillehammer, Marco Odermatt veut continuer sa chasse

Pendant sept jours, les finales de la Coupe du monde sont au programme à Lillehammer, en Norvège. Et toutes les batailles de boules ne sont pas encore décidées, loin de là.
Publié: 19:41 heures
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Lors de la finale de la Coupe du monde à Lillehammer, Marco Odermatt pourrait couronner sa saison avec un quatrième globe de cristal.
Photo: SVEN THOMANN
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Alexander Hornstein

Comme dans plusieurs autres villes durant cette saison de Coupe du monde, les hommes et les femmes dévaleront la même montagne. Cela se passera à Lillehammer avec la premère course officielle ce samedi.

Le programme prévoit des épreuves chaque jour pendant une semaine, hormis lundi. Certains globes de cristal ont déjà été attribuées. Dans quatre disciplines ainsi que pour le classement général de la Coupe du monde féminine, le suspense durera jusqu'à la fin.

DateÉvénementHeure de départ
Jeudi 19 marsEntraînement descente hommes10h45
Jeudi 19 marsEntraînement descente femmes12h30
Vendredi 20 marsEntraînement descente hommesencore inconnu
Vendredi 20 marsEntraînement descente femmesencore inconnu
Samedi 21 marsDescente hommes10h45
Samedi 21 marsDescente femmes12h30
Dimanche 22 marsSuper-G femmes10h45
Dimanche 22 marsSuper-G hommes12h30
Mardi 24 marsGéant hommes9h30 / 12h30 heures
Mardi 24 marsSlalom femmes10h30 / 13h30 heures
Mercredi 25 marsGéant femmes9h30 / 12h30 heures
Mercredi 25 marsSlalom hommes10h30 / 13h30 heures

Marco Odermatt veut un 4e globe

Marco Odermatt a déjà remporté le classement général de la Coupe du monde ainsi que les classements de la descente et du Super-T. En géant, il pourrait ajouter un quatrième globe au cours du même hiver. Une performance incroyable pour le Nidwaldien, mais ce qui ne serait pas une première. Ce serait déjà la troisième fois (de suite!) qu'il réussirait cet exploit.

Chez les femmes, la situation est largement plus ouverte. Mikaela Shiffrin en slalom et Julia Scheib en géant sont déjà assurées de remporter le classement de la spécialité. Dans les disciplines de vitesse ainsi qu'au classement général de la Coupe du monde, la décision ne sera prise que lors des toutes dernière courses. Il en va de même pour le slalom chez les hommes.

Les finales de la Coupe du monde à Lillehammer devraient donc offrir du spectacle à plusieurs niveaux et ce jusqu'à la dernière course de mercredi.

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