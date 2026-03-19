Pendant sept jours, les finales de la Coupe du monde sont au programme à Lillehammer, en Norvège. Et toutes les batailles de boules ne sont pas encore décidées, loin de là.

Alexander Hornstein

Comme dans plusieurs autres villes durant cette saison de Coupe du monde, les hommes et les femmes dévaleront la même montagne. Cela se passera à Lillehammer avec la premère course officielle ce samedi.

Le programme prévoit des épreuves chaque jour pendant une semaine, hormis lundi. Certains globes de cristal ont déjà été attribuées. Dans quatre disciplines ainsi que pour le classement général de la Coupe du monde féminine, le suspense durera jusqu'à la fin.

Date Événement Heure de départ Jeudi 19 mars Entraînement descente hommes 10h45 Jeudi 19 mars Entraînement descente femmes 12h30 Vendredi 20 mars Entraînement descente hommes encore inconnu Vendredi 20 mars Entraînement descente femmes encore inconnu Samedi 21 mars Descente hommes 10h45 Samedi 21 mars Descente femmes 12h30 Dimanche 22 mars Super-G femmes 10h45 Dimanche 22 mars Super-G hommes 12h30 Mardi 24 mars Géant hommes 9h30 / 12h30 heures Mardi 24 mars Slalom femmes 10h30 / 13h30 heures Mercredi 25 mars Géant femmes 9h30 / 12h30 heures Mercredi 25 mars Slalom hommes 10h30 / 13h30 heures

Marco Odermatt veut un 4e globe

Marco Odermatt a déjà remporté le classement général de la Coupe du monde ainsi que les classements de la descente et du Super-T. En géant, il pourrait ajouter un quatrième globe au cours du même hiver. Une performance incroyable pour le Nidwaldien, mais ce qui ne serait pas une première. Ce serait déjà la troisième fois (de suite!) qu'il réussirait cet exploit.

Chez les femmes, la situation est largement plus ouverte. Mikaela Shiffrin en slalom et Julia Scheib en géant sont déjà assurées de remporter le classement de la spécialité. Dans les disciplines de vitesse ainsi qu'au classement général de la Coupe du monde, la décision ne sera prise que lors des toutes dernière courses. Il en va de même pour le slalom chez les hommes.

Les finales de la Coupe du monde à Lillehammer devraient donc offrir du spectacle à plusieurs niveaux et ce jusqu'à la dernière course de mercredi.