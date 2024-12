Marcel W. Perren et Sven Thomann

D'un point de vue purement technique, Thomas Tumler (35 ans) était déjà depuis longtemps un géant. «Tumler a le virage de géant le plus rapide du circuit de la Coupe du monde», avait déjà fait savoir le pape du ski allemand Felix Neureuther en décembre 2018.

Le fait que le skieur de Samnaun, dans les Grisons, n'ait pas remporté de victoire en Coupe du monde avant ce dimanche, à l'âge de 35 an, s'explique par deux raisons. Premièrement, Thomas Tumler a longtemps souffert de problèmes de dos très importants. Il a touché le fond en janvier 2017: «En rentrant de Kitzbühel, j'avais tellement mal que je ne pouvais plus sortir de ma voiture pour faire le plein d'essence. À ce moment-là, je me suis sérieusement demandé si je voulais continuer à m'infliger tout cela».

Des nerfs fragiles

Pour mettre de l'ordre dans ses idées, Thomas Tumler s'est envolé en vacances à Hawaï pendant les Championnats du monde à domicile à Saint-Moritz. Sur l'île du Pacifique, il a pu résoudre son plus gros problème: «J'y ai fait la connaissance de quelques collègues qui m'ont montré l'entraînement adapté à mon dos. Nous avons fait beaucoup d'excursions sur le volcan. Cela m'a fait énormément de bien».

Mais un autre problème a freiné encore plus longtemps ce fan passionné du Bayern Munich: la fragilité de son système nerveux. «La nuit précédant une course, j'étais tellement nerveux que je n'arrivais pas à dormir».

Finalement, Thomas Tumler, dont le frère Julian continue de gérer le magasin de spiritueux de ses parents à Samnaun, a réussi à maîtriser ce problème grâce à une recette maison très alcoolisée. «Depuis que je bois un petit shot de whisky la veille de la compétition, je dors vraiment bien».

Et depuis que le spécialiste du géant est bien réveillé lors des compétitions, tout va bien pour lui: lors des cinq derniers slaloms géants de la dernière saison de Coupe du monde, il s'est classé sans exception dans le top 5.

Il avait prévu cette victoire

Et maintenant, il a remporté sa première victoire en Coupe du monde lors du deuxième géant de cette saison, après deux troisièmes places et une deuxième place. De manière symbolique, c'est sur le «Birds of Prey» de Beaver Creek qu'il a fêté son premier podium en Coupe du monde en 2018. «Lorsque j'ai appris l'été dernier que Beaver Creek accueillerait un slalom géant pour la première fois depuis 2019, j'ai dit à ma femme Svenja que j'allais gagner cette course. J'adore cette neige et ce terrain. Je suis méga fier d'y être parvenu».

Dans la station de ski de luxe du Colorado, les grands triomphes de skieurs venus de Samnaun sont une tradition: en 1989, le voisin de Thomas Tumler, Martin Hangl, a remporté l'or en super-G aux Championnats du monde de Vail/Beaver Creek. Martin Hangl est d'ailleurs allé à l'école avec la mère de Thomas Tumler. Celle-ci n'a malheureusement pas pu vivre le plus grand moment de la vie de son garçon. Elle a perdu la bataille contre le cancer lorsque Thomas avait 19 ans.