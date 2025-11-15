DE
Première manche dès 10h
Les slalomeuses entrent en scène à Levi

Trois semaines après l'ouverture à Sölden, la Coupe du monde fait halte à Levi pour les premiers slaloms de la saison. Les dames vont en découdre samedi, avec une première manche dès 10h.
Publié: il y a 11 minutes
Camille Rast et ses rivales sont en lice en slalom samedi à Levi
Photo: Robert F. Bukaty
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Suissesses espèrent jouer les premiers rôles cet hiver dans la discipline. Sacrée championne du monde il y a neuf mois, Camille Rast est forcément attendue au tournant, mais la Valaisanne souffre de douleurs à la hanche depuis une chute à Sestrières en février.

Sa dauphine des Mondiaux 2025 Wendy Holdener a, elle, vécu une préparation sans pépin physique. La Schwytzoise est donc en pleine possession de ses moyens à l'heure d'entamer la saison, ce qui n'était pas le cas les deux dernières années. Elle veut très vite faire oublier sa triste 30e place en géant à Sölden.

Troisième meilleure Suissesse sur le virage court, Mélanie Meillard veut pour sa part confirmer son excellent exercice 2024/25. La skieuse d'Hérémence, qui se concentre désormais à 100% sur le slalom, avait décroché huit top 8 en dix slaloms disputés dans la Coupe du monde 2024/25.

En l'absence de Petra Vlhova, toujours blessée, la lutte pour le Globe de cristal de la spécialité s'annonce ouverte. Tenante du trophée, la Croate Zrinka Ljutic a les moyens de doubler la mise. Mais la reine Mikaela Shiffrin part tout de même avec les faveurs du pronostic.

