Les Suissesses espèrent jouer les premiers rôles cet hiver dans la discipline. Sacrée championne du monde il y a neuf mois, Camille Rast est forcément attendue au tournant, mais la Valaisanne souffre de douleurs à la hanche depuis une chute à Sestrières en février.
Sa dauphine des Mondiaux 2025 Wendy Holdener a, elle, vécu une préparation sans pépin physique. La Schwytzoise est donc en pleine possession de ses moyens à l'heure d'entamer la saison, ce qui n'était pas le cas les deux dernières années. Elle veut très vite faire oublier sa triste 30e place en géant à Sölden.
Troisième meilleure Suissesse sur le virage court, Mélanie Meillard veut pour sa part confirmer son excellent exercice 2024/25. La skieuse d'Hérémence, qui se concentre désormais à 100% sur le slalom, avait décroché huit top 8 en dix slaloms disputés dans la Coupe du monde 2024/25.
En l'absence de Petra Vlhova, toujours blessée, la lutte pour le Globe de cristal de la spécialité s'annonce ouverte. Tenante du trophée, la Croate Zrinka Ljutic a les moyens de doubler la mise. Mais la reine Mikaela Shiffrin part tout de même avec les faveurs du pronostic.