L'équipe suisse de ski a dominé les Mondiaux de Saalbach-Hinterglemm non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan financier. Swiss-Ski a encaissé plus de 570'000 francs, dont 540'000 avec les 13 médailles. Loïc Meillard est en tête de tous les athlètes.

1/4 Deux médailles d'or et une de bronze ont rapporté à Loïc Meillard 108 000 francs aux Mondiaux de ski. Photo: Sven Thomann

Cédric Heeb

L'équipe suisse de ski a remporté 13 médailles aux Mondiaux de Saalbach-Hinterglemm. Swiss-Ski a ainsi joué dans une ligue à part, non seulement en termes de métaux précieux, mais aussi en termes de primes financières.

540 000 francs ont été versés pour les cinq médailles d'or, les cinq médailles d'argent et les trois médailles de bronze. A cela s'ajoutent une 4e et une 5e place pour Marco Odermatt et une 5e place pour Lara Gut-Behrami, ce qui porte le total à 571'680 francs. La Suisse a ainsi gagné plus du double de l'Autriche, qui suit à la deuxième place avec 266'400 francs. L'Italie complète le podium des nations avec 165'600 francs.

Cinq Suisses dans le top 6 masculin

Le roi absolu du bilan financier est Loïc Meillard. Le champion du monde de slalom et de combiné par équipes, médaillé de bronze en slalom géant, est le seul athlète à pouvoir ramener un montant à six chiffres, soit 108'000 francs. La deuxième place est partagée par Raphael Haaser et Federica Brignone, qui ont tous deux remporté l'argent en super-G et l'or en slalom géant.

Au classement masculin, quatre autres Suisses suivent derrière Loïc Meillard et Raphael Haaser. Franjo von Allmen a gagné 57'600 francs pour son titre en descente et 28'800 francs pour sa victoire en combiné par équipe avec Loïc Meillard (la prime de 57'600 francs est partagée). Derrière le Bernois se trouvent Marco Odermatt (80'640 francs), Thomas Tumler (46'800 francs) et Alexis Monney (39'600 francs).

Wendy Holdener juste devant Camille Rast

Chez Thomas Tumler, outre sa médaille d'argent en géant, celle de l'épreuve par équipe joue également un rôle dans le prize money. Le quatuor suisse a reçu 43 200 francs, à répartir entre les quatre athlètes - soit 10 800 francs pour chacun d'entre eux.

Y compris pour Wendy Holdener (31 ans). Avec trois médailles d'argent et 64 800 francs, la Schwytzoise est la Suissesse la plus titrée des Mondiaux et occupe la quatrième place du classement féminin. Elle est suivie de près par la championne du monde de slalom Camille Rast avec sa prime de victoire de 57'600 francs.