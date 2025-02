Lara Gut-Behrami et Camille Rast face à la grande favorite du géant

1/2 Federica Brignone: la skieuse à battre aujourd'hui en géant. Photo: Giovanni Auletta

ATS Agence télégraphique suisse

Sans la championne du monde en titre Mikaela Shiffrin, Federica Brignone a l'occasion de décrocher un premier titre à Saalbach. L'Italienne fera face à de jeunes skieuses prêtes à briller. Pas encore remise - notamment mentalement - de sa chute à Killington fin novembre où elle avait été victime d'une grosse blessure à l'abdomen, Mikaela Shiffrin a décidé de faire l'impasse sur le géant des Mondiaux pour se consacrer au slalom samedi. Ce forfait ouvre un petit boulevard à la leader du classement général de la Coupe du monde Federica Brignone. L'Italienne a une dernière chance de remporter un titre mondial à Saalbach après l'argent du super-G et sa 10e place en descente la semaine dernière.

En géant, elle a remporté les deux courses qu'elle a terminées mais est sortie de piste dans les trois autres, notamment à Plan-de-Corones fin janvier alors qu'elle avait terminé en tête de la première manche et filait vers un nouveau succès.

Des chances de podium pour la Suisse

La discipline voit cet hiver émerger de nouveaux jeunes talents, avec notamment la jeune Albanaise Lara Colturi, 18 ans seulement, qui a réalisé ses premiers podiums en Coupe du monde avec deux deuxièmes places, en slalom à Gurgl en novembre et en géant à Kranjska Gora en janvier. La skieuse, fille de la championne olympique italienne 2002 du super-G Daniela Ceccarelli, est née et a grandi en Italie mais à choisi en 2022 de représenter l'Albanie, pays avec qui elle n'a aucun lien mais qui souhaitait développer son industrie du ski et qui lui a permis d'accéder rapidement au circuit Coupe du monde.

Deux autres jeunes skieuses seront également scrutées de près jeudi : la Néo-Zélandaise Alice Robinson, 23 ans et leader provisoire du classement du géant en Coupe du monde, et la Croate Zrinka Ljutic, 21 ans. Dans le camp suisse, Lara Gut-Behrami emmènera le quatuor formé par Camille Rast, Wendy Holdener et Michelle Gisin. La Tessinoise reste sur une deuxième place en Coupe du monde. Cette montée en puissance l'incite à croire à un sort plus enviable en géant que lors du Super-G et de la descente.