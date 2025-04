Ragnhild Tangenes Mowinckel a mis un terme à sa carrière de skieuse voilà un an et s'est mariée en septembre. Une nouvelle aventure attend maintenant la Norvégienne. Elle est en effet enceinte.

1/7 Ragnhild Tangenes Mowinckel a toutes les raisons de rayonner. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

En septembre dernier, les cloches du mariage ont retenti pour Ragnhild Mowinckel (32 ans). Après neuf ans de relation, l'ancienne skieuse a épousé Mathias Tangenes et porte désormais le double nom de Tangenes Mowinckel. La cérémonie, suivie d'une somptueuse fête en Italie, a réuni de nombreuses anciennes concurrentes, parmi lesquelles Tina Weirather et Joana Hählen.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Aujourd'hui, la Norvégienne a de nouvelles raisons de se réjouir. Sur Instagram, elle a partagé un tendre secret: elle et son mari attendent un enfant. «La vie s'agrandit — au sens propre comme au figuré», écrit Ragnhild Tangenes Mowinckel en légende de photos dévoilant son baby bump rayonnant. Elle ajoute avec humour: «J'ai hâte de débuter ce nouveau 'paquet d'extension', avec des nuits blanches, un 'autocollant humain' permanent et une foule de nouvelles aventures.»

Les félicitations du cirque du ski ne se font pas attendre. «Yayyyy, félicitations», écrit par exemple la superstar américaine Mikaela Shiffrin. Joana Hählen, Lindsey Vonn ou Kjetil Jansrud se joignent également à eux et commentent les photos.

De nombreuses blessures et quatre victoires

Il y a seulement 14 mois, Ragnhild Tangenes Mowinckel a tiré un trait sur sa carrière de skieuse. «C'était une 'aventure unique', mais toutes les bonnes choses ont une fin», écrivait-elle alors sur les réseaux sociaux.

Au total, elle a fait partie de l'équipe nationale norvégienne pendant 14 ans et a participé à 249 courses en douze ans de Coupe du monde. A l'exception du slalom, Ragnhild Tangenes Mowinckel a pris le départ dans toutes les disciplines. Ses plus grands succès: l'argent olympique en 2018 en descente et en slalom géant, ainsi que deux médailles de bronze aux championnats du monde (en 2019 en combiné et en 2023 en slalom géant).

En Coupe du monde, Ragnhild Tangenes Mowinckel, qui a dû lutter à plusieurs reprises contre des blessures - notamment deux ruptures des ligaments croisés - a remporté quatre victoires et est montée 14 fois sur le podium au total.