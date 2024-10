La légende Hermann Maier est critique sur le retour de Marcel Hirscher

Marcel Hirscher s'entraîne assidûment pour son retour. Photo: Red Bull Content Pool 1/7

Ramona Bieri

Le retour de Marcel Hirscher (35 ans) sur le devant de la scène fait les gros titres à moins de deux semaines du début de la saison. Mais une légende autrichienne reste perplexe. «Tout est orchestré de A à Z, comme s’il revenait après une grave blessure», critique Hermann Maier (51 ans) dans une interview accordée au «Kurier». «Herminator», qui compte parmi les meilleurs skieurs autrichiens, a remporté 54 courses de Coupe du monde, ainsi que deux médailles d’or olympiques et trois titres mondiaux.

Hermann Maier n’est pas seulement agacé par le retour de Hirscher, mais aussi par le manque de visibilité des autres athlètes autrichiens, malgré les championnats du monde qui auront lieu cet hiver en Autriche. Selon lui, la fédération accorde toute l’attention médiatique à son ancien champion, alors qu’Hirscher concourt désormais pour les Pays-Bas.

En outre, la légende pense qu’il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre les déclarations de Hirscher, notamment ses petites piques. Ce dernier a récemment affirmé qu’il lui manquait encore quatre secondes pour atteindre le top 15. «Personne ne le croit», coupe le vétéran sans détour. Lui non plus d’ailleurs.

«Un sérieux prétendant»

La preuve, Hermann Maier pense Marel Hirscher capable de rivaliser pour la victoire dès sa reprise. Il le considère même comme un potentiel challenger de Marco Odermatt dans la course au gros globe de cristal. «Si Odermatt skie comme ces dernières années, il est intouchable», affirme Maier. Toutefois, il nuance: «Mais pour cela, il ne doit rien lui arriver».

Et ce n’est pas tout. Maier pense même qu’Hirscher pourrait battre le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde chez les hommes. Cette marque est actuellement détenue par Ingemar Stenmark avec 87 succès. Marcel Hirscher en est à 20 victoires de ce chiffre, mais ne pourrait pas les atteindre en une seule saison.

Puisqu’il ne participera qu’aux disciplines techniques, il disputera tout au plus neuf slaloms géants et douze slaloms, ce qui l’obligerait à remporter quasiment toutes les épreuves. Maier en est conscient, c’est pourquoi il précise qu’un tel exploit nécessiterait plus d'une saison. Cependant, Hirscher a récemment rappelé que son retour ne serait prévu que pour un hiver.