Camille Rast impressionne deux légendes du ski suisse

À Kranjska Gora, Camille Rast s'est offert deux victoires: le géant et le slalom. Et a battu la favorite Mikaela Shiffrin. Un doublé historique qui impressionne les légendes du ski suisse.

Mathias Germann

Victoire en géant, victoire en slalom. Difficile de faire mieux.

Ce que Camille Rast a réalisé ce week-end dans la neige de Kranjska Gora, en Slovénie, a impressionné tout le monde. Le coup d’éclat de la Valaisanne est historique: elle devient seulement la sixième Suissesse à triompher à la fois en slalom géant et en slalom en Coupe du monde. «C’est incroyable que ça ait marché», a confié Camille Rast.

Mais qui sont les autres Suissesses à avoir réussi cet exploit? Fernande Bochatay a ouvert la voie dans les années 1960, avec deux victoires en slalom géant et une en slalom. Dans les années 1970, Lise-Marie Morerod a pris le relais, remportant 14 slaloms géants et 10 slaloms. Puis, dans les années 1980, Erika Hess a marqué son époque avec six succès en géant et 21 en slalom.

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, Vreni Schneider a largement dominé les disciplines techniques, avec 20 triomphes en slalom géant et 34 en slalom. Et la dernière avant Camille Rast? Sonja Nef. L’Appenzelloise avait remporté ses dernières victoires il y a plus de vingt ans, cumulant treize succès en géant et deux en slalom.

«Camille ne s'est pas laissée intimider»

Sonja Nef se réjouit d’avoir enfin une successeure. «C’est vraiment génial», dit-elle. La légende du ski helvétique a suivi les courses de Camille Rast à la télévision, et notamment son duel avec Mikaela Shiffrin.

Peu de personnes pensaient que Camille Rast pouvait faire plier la superstar américaine du ski en slalom. Rainer Salzgeber en faisait partie. Le directeur de course chez Head estime: «On a vu que tout ne se passe pas toujours comme beaucoup d’experts l’attendent. Camille a montré dans les deux courses qu’elle pouvait battre n’importe qui. Après sa blessure, elle est revenue exactement là où elle doit être.»

C’est-à-dire au sommet. Sonja Nef explique pourquoi, comme Rainer Salzgeber, elle croyait en Camille Rast: «Cela a commencé il y a quelques semaines. Même si Mikaela Shiffrin gagnait chaque slalom avec plus d’une seconde d’avance, Camille disait qu’elle pouvait être battue. Ça m’a énormément impressionnée. Tout le monde se laissait intimider par Shiffrin, sauf Camille. Elle y a cru, elle a travaillé dur. Et maintenant, c’est arrivé.»

Ces succès montrent à quel point la tête et l’attitude mentale, associées à un entraînement adéquat, peuvent faire la différence. «C’est une combinaison géniale. Et c’est exactement pour cela que Camille est une skieuse victorieuse», souligne Sonja Nef.

La tragédie de Crans-Montana au-dessus de tout

Vreni Schneider est elle aussi impressionnée. «Camille est dans une forme où tout lui réussit. C’est formidable, tout simplement fantastique», dit la triple championne olympique. Comme beaucoup de Suisses, elle a toutefois vécu un week-end partagé entre joie sportive et tristesse profonde, en raison de la tragédie de Crans-Montana.

«Pendant que Camille était en piste, une cérémonie funèbre avait lieu à Crans-Montana, suivie d’une marche du souvenir. Camille est valaisanne et certainement très liée à Crans-Montana. C’était très émouvant de la voir skier avec des fleurs de deuil et de penser, à travers ses mots, aux victimes et à leurs proches», explique Vreni Schneider.

Selon elle, le fait que Camille Rast n’ait pas couru en Suisse, en Italie ou en France, mais en Slovénie, donc loin de chez elle, a sans doute été bénéfique mentalement. «Il est possible qu’elle ne prenne vraiment conscience de l’ampleur de la tragédie qu’une fois rentrée en Valais. Je lui souhaite de tout cœur beaucoup de force.»