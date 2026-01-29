Stephanie Venier et Christian Walder sont devenus parents en décembre. L'ancienne star du ski révèle maintenant que l'accouchement ne s'est pas déroulé sans complications. Et révèle le sexe de son enfant.

«Ce Noël, nos cœurs ont reçu le plus beau des cadeaux»: c’est par ces mots que Stéphanie Venier (32 ans) et Christian Walder (34 ans) ont annoncé, à la fin de l’année dernière, être devenus parents pour la première fois. Leur enfant est né le 14 décembre.

Le couple phare du ski autrichien a longtemps entretenu le mystère autour du sexe et du prénom du bébé. Un secret que Stéphanie Venier a désormais levé. «Bonjour le monde d’Instagram, je m’appelle Max», écrit-elle sur les réseaux sociaux, en livrant un témoignage très personnel de la naissance, racontée du point de vue de son fils. Et l’arrivée au monde n’a pas été de tout repos. «J’ai fait une belle frayeur à mes parents», confie-t-elle.

Elle prend sa retraite peu après la médaille d'or aux Mondiaux

Le petit Max est arrivé «un tout petit peu en avance», révèle Stéphanie Venier. «Ma maman a dû subir une césarienne d’urgence et nous avons ensuite été hospitalisés en néonatologie.» Résultat: la jeune famille a passé Noël à l’hôpital. «Différent de ce qui était prévu, mais beau malgré tout, d’une manière particulière.»

Pour accompagner ces mots chargés d’émotion, Stéphanie Venier partage une série de photos de son bébé. On y distingue ses mains et ses pieds, mais jamais son visage. Un choix assumé par les parents. «On ne sait jamais qui regarde», expliquent-ils.

Championne du monde de super-G en février et médaillée de bronze au combiné par équipes, Stéphanie Venier a mis un terme à sa carrière en août. Une décision prise notamment dans un contexte de désaccords avec l’entraîneur en chef de l’équipe féminine, Roland Assinger.

À peine retraitée du ski, l’Autrichienne a accéléré dans sa vie privée. Après avoir annoncé sa grossesse, elle s’est mariée en septembre lors d’une cérémonie aussi romantique qu’improvisée. Et après des débuts mouvementés dans leur nouvelle vie de famille, Stéphanie Venier et son mari peuvent désormais savourer pleinement leur bonheur. D’autant plus que quelques semaines plus tard, Christian Walder a lui aussi décidé de mettre fin à sa carrière de skieur.