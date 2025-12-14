Lindsey Vonn contredit la déclaration de Tina Weirather

Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin ne s'entendraient pas bien! C'est ce qu'affirme Tina Weirather, experte de la télévision alémanique et ancienne championne de ski. L'Américaine a répliqué ce dimanche à Saint-Moritz.

Ramona Bieri et Mathias Germann

Mikaela Shiffrin a lourdement chuté lors de la descente de Cortina d’Ampezzo, au début de l’année 2024. Depuis, elle n’avait plus disputé la moindre épreuve de vitesse. Jusqu’à ce dimanche à Saint-Moritz. Presque deux ans jour pour jour après son dernier super-G, l’Américaine s’est de nouveau présentée au départ.

Pour ce retour très attendu, elle retrouvait Lindsey Vonn, sa compatriote, pour la première fois depuis six ans. Les deux skieuses les plus titrées de l’histoire cumulent à elles seules près de 300 podiums en Coupe du monde (160 pour Shiffrin, 140 pour Vonn). Une affiche qui promettait des étincelles. Du moins, selon Tina Weirather avant la course.

Elles ne s’entendent pas très bien», affirmait samedi l’ancienne skieuse devenue consultante sur la télévision alémanique. En cause, notamment, les Championnats du monde de février 2025. Lindsey Vonn aurait souhaité faire équipe avec Mikaela Shiffrin dans le combiné par équipes. Une proposition qui serait restée sans réponse de la part de la championne aux 104 victoires en Coupe du monde. À la place, Mikaela Shiffrin s’est associée à Breezy Johnson — un duo couronné d’or. De quoi tendre encore davantage les relations, estime Tina Weirather. Et de conclure: «La réalité, c’est que chacune veut gagner — et ne veut pas que l’autre gagne.»

«Je trouve ça super qu’elle revienne en super-G»

Interrogée sur cette supposée rivalité, Lindsey Vonn nuance nettement les propos de Tina Weirather. «Notre relation n’est pas mauvaise du tout», assure-t-elle à Blick. Elle revient également sur l’épisode des Mondiaux: «C’était simplement un problème de communication avec l’équipe, pas avec elle.» La reine de la vitesse dit éprouver un profond respect pour Mikaela Shiffrin et pour l’ensemble de sa carrière. «Je trouve ça super qu’elle revienne en super-G», ajoute-t-elle.

Peut-elle s’imaginer former un duo avec Mikaela Shiffrin aux Jeux olympiques? Lindsey Vonn ne ferme pas la porte, tout en rappelant que la décision appartient aux entraîneurs. Le plan serait d’associer les meilleures en descente et en slalom. «Le combiné par équipes est une formule sympa et offre une chance supplémentaire de médaille», explique-t-elle. Mais sa priorité reste claire: la descente. C’est dans cette discipline qu’elle veut briller.

Comme lors de sa victoire, vendredi, à Saint-Moritz. Dimanche, elle remporte aussi le duel face à la revenante. Alors que Lindsey Vonn prend la quatrième place, Mikaela Shiffrin est éliminée juste avant l’arrivée.



