1/5 Seules les courses techniques peuvent être organisées lors des Mondiaux de para-ski. Photo: imago/Bildbyran

Une grande fête du ski a lieu à Saalbach (Autriche) depuis le 4 février. Les Mondiaux de ski alpin se déroulent jusqu'à présent dans des conditions parfaites. Non seulement le temps est de la partie, mais aussi l'état des pistes. Les courses peuvent se dérouler sans problème.

L'ambiance est différente à Maribor (Slovénie). La première course des Mondiaux de para-ski aurait dû s'y dérouler le 5 février. Mais au lieu de la joie et de la célébration des médailles, c'est la frustration pure qui domine chez les participants. En effet, il n'y a pas assez de neige, les courses de vitesse et le combiné ont été annulés sans être remplacés.

Les participants sont furieux contre la Fédération internationale FIS Para Snow Sports. «C'est une farce, un manque de respect envers les équipes qui ont dû faire face à des coûts élevés», s'insurge par exemple l'entraîneur allemand Justus Wolf auprès de l'émission «Sportschau» de la chaîne ARD. Il était prévisible depuis longtemps que tout cela se terminerait par un désastre, selon lui.

Trop de risques pour les athlètes assis

A Maribor, la plus grande station de ski de Slovénie, les températures sont positives depuis des semaines. La neige a fondu dans la zone d'arrivée et seule une étroite bande blanche descend la colline.

Le 20 janvier, le contrôle de la neige s'est révélé positif. Comme l'a indiqué la Fédération internationale, le comité d'organisation a travaillé dur pour garantir des conditions de course acceptables. Mais cela n'a pas été le cas. En effet, lors de la visite finale effectuée la veille de la première course prévue, des inquiétudes ont été exprimées quant à la sécurité. On a estimé que le risque était trop grand, surtout pour les athlètes assis. C'est pourquoi les courses ont été annulées sans être remplacées. Les slaloms et les géants peuvent eux avoir lieu.

La championne du monde de descente est triste

A Saalbach aussi, une athlète est en colère: Breezy Johnson, championne du monde de descente. Il y a quelques jours, elle a écrit sur Instagram: «S'il vous plaît, travaillons ensemble et trouvons une solution pour que les choses s'améliorent à l'avenir».

L'Américaine explique au quotidien «Der Standard»: «J'ai vu les photos et je me suis demandé: est-ce vraiment réel? Est-ce que ça ressemble vraiment à ça sur le site de la Coupe du monde? Je trouve cela triste». Breezy Johnson est d'avis que la communauté de ski devrait faire mieux. Les différences sont trop grandes. «Rien que sur le parcours d'échauffement, nous avons ici de meilleures conditions que sur le parcours de course des championnats du monde para».