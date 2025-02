1/5 L'ancienne skieuse Bernadette Schild se délecte du bonheur d'avoir un bébé. Photo: AFP

Douce nouvelle dans le monde du ski! L'ancienne skieuse Bernadette Schild (32 ans) est devenue maman pour la première fois. Sur Instagram, l'Autrichienne partage un cliché d'elle rentrant chez elle avec son fils Samuel. «Aucun mot au monde ne peut décrire ce que nous ressentons en ce moment!», écrit-elle, révélant au passage que le petit garçon a vu le jour le 29 juillet.

Quelques semaines auparavant, Bernadette Schild a pu fêter son sixième anniversaire de mariage avec son mari et ancien entraîneur Armin Wierer, et le couple se délecte maintenant du bonheur d'avoir un bébé. Et ils reçoivent de nombreux messages de félicitations du monde du ski.

Sous la photo, les anciennes concurrentes de Bernadette Schild, Tina Weirather, Frida Hansdotter, Ragnhild Mowinckel ou Resi Stiegler, la félicitent. Felix Neureuther et ses ex-coéquipiers Anna Veith, Michaela Kirchgasser et Hannes Reichelt se joignent également à elles.

Huit podiums mais aucune victoire

La spécialiste de la technique a annoncé sa retraite en mars 2021. Après avoir été victime d'une déchirure des ligaments croisés pour la deuxième fois en 14 mois en décembre 2020, elle ne se sentait plus capable de revenir sur les pistes.

«J'ai toujours aimé le ski de compétition (parfois plus, parfois peut-être un peu moins), mais les deux dernières années ne m'ont plus procuré autant de plaisir», expliquait-elle alors. «Même si mes genoux sont aujourd'hui assez bons, je ne pense pas pouvoir skier aussi bien qu'avant».

Au cours de sa carrière, Bernadette Schild est montée sept fois sur le podium du slalom en Coupe du monde (deux fois deuxième, cinq fois troisième). Elle n'a jamais pu fêter une seule victoire.