Les Autrichiens ont commis une erreur embarrassante en vue de la descente olympique. Elle concerne une star de leur équipe, Marco Schwarz, qui ne pourra pas s'aligner au départ.

Marcel W. Perren

Tout porte à croire que les Autrichiens ont marqué un but contre leur camp avant même la première course de ski alpin des Jeux olympiques. Et au centre de cette immense boulette se trouve la star nationale Marco «Blacky» Schwarz.

Le skieur de 30 ans a remporté le super-G de Livigno lors de la dernière semaine de l’année. Dans l’optique de préparer au mieux l’épreuve olympique, Marco Schwarz souhaitait également prendre part aux entraînements de descente sur la Stelvio, à Bormio. Mais il n’en sera rien. La raison est aussi simple que lourde de conséquences: l’Autrichien ne remplit pas les conditions réglementaires.

Depuis sa rupture des ligaments croisés en décembre 2023, justement sur la piste de Bormio, Marco Schwarz n’a plus disputé la moindre descente. Or, le règlement olympique impose d’avoir pris le départ d’au moins deux descentes de Coupe du monde durant l’hiver pour être autorisé à s’aligner, y compris à l’entraînement. Résultat: «Blacky» est privé non seulement de la course, mais aussi des séances préparatoires.

«Pas sur le radar»

Manifestement, cette règle avait échappé à la direction de l’équipe autrichienne — tout comme au principal intéressé. «D’une certaine manière, nous ne l’avions pas sur le radar», concède le chef alpin de l'équipe autrichienne Marko Pfeifer.

L’entraîneur tente ensuite de relativiser l’oubli: «C’est peut-être même une bonne coïncidence pour nous. Avec les conditions exécrables actuelles à Bormio, je ne suis pas sûr que les autres skieurs de vitesse puissent effectuer de bons entraînements. Blacky, lui, pourra s’entraîner tranquillement à la maison.» Les instances autrichiennes se veulent donc rassurantes: Marco Schwarz ne serait pas désavantagé en vue du super-G olympique de la semaine prochaine.

Pirmin Zurbriggen y voit un sérieux handicap

Une lecture que ne partage pas Pirmin Zurbriggen. Le légendaire skieur valaisan, quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde et double champion du monde à Bormio en 1985 (descente et combiné), est beaucoup plus sceptique. «Justement parce que Marco Schwarz s’est gravement blessé au genou sur cette piste en 2023, il aurait été particulièrement important pour lui de se réapproprier la Stelvio lors d’un entraînement de descente. Là, il partira avec un handicap», estime-t-il, interrogé par Blick.

Le quintuple vainqueur du classement général Marc Girardelli abonde dans le même sens. «Marco Schwarz sera probablement le seul candidat à une médaille en super-G olympique à ne pas avoir pu s’entraîner en descente. C’est clairement un désavantage.»

Marc Girardelli pointe aussi une responsabilité plus large de la fédération autrichienne. «La direction sportive autrichienne a commis plusieurs erreurs ces dernières années. Le fait qu’elle n’ait pas eu connaissance de cette réglementation olympique spécifique est révélateur.» Avant d’ajouter, lucide: «Je dois toutefois admettre que je ne connaissais pas cette règle non plus. Mais je ne suis pas le chef alpin de la fédération autrichienne de ski.»