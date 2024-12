Immense déception pour les Tricolores avant le week-end de course à Val d'Isère! Mathieu Faivre n'a en effet pas reçu de convocation pour l'équipe de France. En revanche, un Autrichien s'apprête à faire son retour.

1/7 Mathieu Faivre ne fait pas partie de l'équipe de France à Val d'Isère. Photo: AFP

Les compétitions devant son public sont toujours particulières. Un skieur de renom doit cependant y renoncer cette année. Mathieu Faivre (32 ans) ne fait en effet pas partie de la sélection française pour le slalom géant de samedi à Val d'Isère.

Même si cette non-sélection est sans doute une déception, Mathieu Faivre le prend visiblement assez bien. Il écrit sur Facebook: «Cela fait un moment que je ne me sens plus à l'aise sur les skis. C'est pourquoi la décision compréhensible de ne pas me laisser skier à Val d'Isère a été prise».

Jusqu'à présent, Mathieu Faivre a participé à 123 courses en Coupe du monde, il est monté dix fois sur le podium. Il a remporté deux fois un slalom géant, la dernière fois à Bansko (Bulgarie) en 2021, avant son triomphe 2016 à Val d'Isère, la course qui se refuse à lui ce week-end. Dans sa discipline de prédilection, il a également été sacré champion du monde en 2021 et a remporté le bronze olympique en 2022.

Une blessure en janvier

La non-nomination est un nouveau revers que Mathieu Faivre doit surmonter cette année. En janvier, il s'était fracturé la clavicule lors d'une chute à l'entraînement et avait dû être opéré, mettant donc un terme à sa saison. Cet hiver, il n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Tant à Sölden (Autriche) qu'à Beaver Creek (Etats-Unis), il n'a pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

L'Autrichien en passe de faire son retour

En revanche, Manuel Feller (32 ans) s'apprête à faire son retour. Selon le journal «Krone», l'Autrichien, qui avait dû déclarer forfait pour le dernier slalom géant en raison de douleurs à la hanche, est de nouveau opérationnel. Il s'entraîne actuellement sur la Reiteralm et se réjouit également du retour de Marco Schwarz (29 ans). Après sa déchirure des ligaments croisés en décembre dernier et son opération du dos cet été, il participe à nouveau à l'entraînement de l'équipe autrichienne.