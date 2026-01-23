Marcel W. Perren

Franjo von Allmen s’en prend brièvement à Marco Odermatt après le sixième super-G de Coupe du monde de cet hiver olympique! «Il l’a bien mérité», déclare le champion du monde de descente avec un sourire malicieux, avant que son expression ne s’assombrisse un instant. «Les trois centièmes que j’ai perdus sur Odi m’énervent évidemment beaucoup». Mais le jeune homme de 24 ans se remet très vite à rire.

«Tout bien considéré, je peux être heureux d’avoir remporté mon premier chamois à Kitzbühel. Un podium sur cette piste est et reste quelque chose de très spécial». Franjo von Allmen a ainsi réalisé son premier podium au Hahnenkamm, bien qu’il n’ait pas fait un «all-in» comme lors des dernières courses. «Je me suis énervé parce que j’ai fait une erreur pratiquement à chaque course durant la première moitié de la saison. C’est pourquoi je n’ai pas cherché ici le risque absolu, je n’ai jamais été à la limite».

La colère de Stefan Rogentin

Après sa troisième place au super-G de Livigno, Franjo von Allmen avait critiqué la nouvelle tendance de la FIS, consistant à préparer les pistes avec moins d’eau. Il se dit donc reconnaissant envers la troupe de Mario Weinhandel, directeur de course du Hahnenkamm, d’avoir ignoré cette tendance. «Quand tu es en Coupe du monde, tu veux rencontrer exactement les mêmes conditions qu’ici. La piste a été parfaitement préparée de haut en bas», s’enthousiasme le Bernois de l’Oberland.

Quelques minutes après l’arrivée, Stefan Rogentin est frustré. Motif: «J’ai fait une erreur dans la partie supérieure, à l’endroit le plus stupide !» Le fait que le Grison ait tout de même réussi à se classer huitième et à obtenir son sixième top 10 de la saison de super-G ne peut que partiellement le consoler. «Je n’ai pas l’ambition d’être constamment sixième, septième ou huitième. Je vise des places sur le podium». Cette huitième place a toutefois un aspect positif pour Stefan Rogentin: il s’est assuré le quatrième et dernier ticket suisse pour le super-G olympique.