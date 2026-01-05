Des concepts de sécurité sont à l'étude pour les courses de Coupe du monde d'Adelboden après la tragédie de Crans-Montana. Le programme du vendredi sera en outre raccourci.

Joël Hahn

La catastrophe de Crans-Montana a également profondément ému Adelboden. «Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles», écrit la Commune d’Adelboden dans un communiqué. Les organisateurs des courses de Coupe du monde de ski prévues le week-end prochain se disent eux aussi concernés et profitent de ces événements pour réexaminer à la loupe le concept de sécurité.

La sécurité en priorité absolue

Ces derniers jours, le comité d’organisation a reçu de nombreuses questions concernant les dispositifs de sécurité en place. La commune et les organisateurs tiennent à le souligner: la sécurité des visiteurs, des habitants et de l’ensemble des participants constitue la priorité absolue. Les entreprises impliquées et les organisateurs ont ainsi été une nouvelle fois sensibilisés à l’obligation de respecter strictement les prescriptions en matière de protection incendie. Les sorties de secours doivent être clairement visibles et rester libres en tout temps.

Des contrôles par des organismes spécialisés

L’Assurance immobilière de Berne est chargée du contrôle des prescriptions de protection contre les incendies. Comme les années précédentes, le site de la manifestation sera inspecté avant les courses par l’ensemble des services spécialisés concernés, notamment la police, les pompiers, la Commune ainsi que le service de contrôle des denrées alimentaires.

Un programme-cadre adapté

En raison de la journée de deuil national, le programme-cadre du vendredi sera volontairement raccourci et plus sobre. Des moments de recueillement sont prévus durant les journées de course. Par ailleurs, l’Alliance évangélique d’Adelboden mettra à disposition un lieu de silence dans la chapelle située sur le site de la Coupe du monde.

«Nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité et rendre hommage aux victimes», souligne le comité d’organisation. Les épreuves doivent ainsi se dérouler dans un esprit à la fois responsable, digne et respectueux, sans renoncer à l’émotion sportive.



