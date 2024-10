Lindsey Vonn fête ses 40 ans et fait tout pour continuer à skier!

Lindsey Vonn fête son 40e anniversaire. Photo: keystone-sda.ch 1/7

Lindsey Vonn est une battante. L'Américaine l'a prouvé à maintes reprises au cours de sa carrière de skieuse. Elle a fêté 82 victoires en Coupe du monde, a remporté quatre fois le classement général et 16 petits globes de cristal. Elle est aussi devenue championne olympique et deux fois championne du monde puis a remporté au total onze fois des métaux précieux lors de grandes manifestations.

Des succès qui impressionnent. Surtout si l'on pense aux nombreux problèmes de santé auxquels la championne a dû faire face. Des ligaments croisés déchirés, des fractures au genou gauche, au bras et à la cheville droite, un pouce entaillé et une commotion cérébrale... tout cela figure à son palmarès médical. Après sa retraite en février 2019, l'Américaine en subit encore les conséquences. Elle doit régulièrement se soumettre à des opérations.

«Je ne serai plus jamais libre de douleurs dans ma vie», déclarait-elle sans détours à «Sportbild» en début d'année. «J'ai fait beaucoup de sacrifices pour le ski. Mais je ne regrette rien!», ajoutait la championne. Ce vendredi 18 octobre, l'ancienne reine de la vitesse fête ses 40 ans. Et depuis quelques mois, elle porte une articulation artificielle au genou. L'intervention a été nécessaire, car elle ne pouvait plus déplier son genou. Cela s'est répercuté sur les hanches, le dos et la nuque. Un cercle vicieux.

Elle s'ouvre sur sa dépression

Une vidéo la montrant en train de skier prouve à quel point elle s'en sort bien avec sa nouvelle articulation. Elle prévoit même de prendre le départ des épreuves de Coupe du monde à Beaver Creek en décembre en tant que skieuse de tête. Si ce test fonctionne, elle veut à nouveau participer à des courses. Aurons-nous droit à un come-back sensationnel?

Lindsey Vonn est dans tous les cas assurée de faire les gros titres. Cela grâce à son parcours sur les pistes, mais aussi dans sa vie privée. Ce fut le cas lorsqu'elle a publiquement révélé qu'elle souffrait de dépression, depuis l'âge de 19 ans et le divorce de ses parents. Mais elle fait également parler d'elle pour sa vie amoureuse. En 2007, Lindsey Kildow a épousé son amour de jeunesse Thomas Vonn et a poursuivi sa carrière sous un nouveau nom. Depuis, son mari fait partie de son équipe d'encadrement. Leur histoire s'est terminée en 2011, mais le nom de famille est resté.

Son amour pour les stars du sport

Mais son histoire d'amour la plus médiatisée reste celle avec la star du golf Tiger Woods qui a duré trois ans et s'est brisé en 2015. Elle s'est aussi affichée avec la star de NHL P.K. Subban, avant qu'elle ne rompe ses fiançailles avec lui en 2020. Par ailleurs, des rumeurs ont fait état d'une liaison avec le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton.

Depuis 2021, elle est en couple avec l'entrepreneur et acteur espagnol Diego Osorio. Ils ont d'ailleurs assisté ensemble aux Jeux olympiques de Paris. La sportive semble désormais prête à vivre l'instant présent à 100%: «Je ne sais pas exactement ce qui m'attend, mais je sais que je suis en bonne santé, heureuse et reconnaissante», a-t-elle écrit sur Instagram.