Lara Gut-Behrami remporte son sixième globe de cristal en super-G à Sun Valley ce dimanche et devient ainsi la skieuse la plus titrée de tous les temps dans cette discipline. La Tessinoise revient ensuite sur un triste épisode.

1/8 C'est fait! Lara Gut-Behrami renverse la vapeur lors du dernier super-G et remporte le petit globe de cristal. Photo: Getty Images

Mathias Germann

A 11h45 à Sun Valley (Etats-Unis ce dimanche), c'est officiel: Lara Gut-Behrami est la meilleure skieuse de super-G de la saison. Non, mieux: Lara Gut-Behrami est la meilleure skieuse de super-G de tous les temps! Elle a remporté six petits globes de cristal dans cette discipline - un de plus que les légendes du ski Katja Seizinger, Lindsey Vonn, Hermann Maier et Aksel Svindal. De la folie! «Je suis tout simplement fière, c'est incroyable. Il y a onze ans, j'ai gagné mon premier globe de super-G et maintenant ça - c'est indescriptible», a-t-elle déclaré à la SRF.

La course de Lara Gut-Behrami est également indescriptible. Alors que les skieuses désespèrent les uns après les autres de dompter la piste «Challenger», celle-ci ne semble pas être un défi pour la Tessinoise. Les virages serrés? Elle les maîtrise avec brio et sans déraper. L'inclinaison de la pente? Tout à fait à son goût. La vitesse? Elle fonce vers l'arrivée à 108,83 km/h - personne n'est plus rapide.

A 33 ans, Lara Gut-Behrami réalise l'une des meilleures performances de sa vie. «J'ai mis les gaz à fond, mais je n'ai pas tout risqué. C'était une course propre et amusante», dit-elle.

Finalement, les adversaires de Lara Gut-Behrami n'ont d'autre choix que de s'incliner devant elle. Lindsey Vonn, deuxième, la joue fair-play, tout comme Federica Brignone, qui termine troisième et perd son avance, qui était de cinq points avant la course. «Il était impossible de battre Lara aujourd'hui. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, elle est incroyable», l'a félicitée l'Italienne.

«J'étais en colère!»

Il ne fait aucun doute que Lara Gut-Behrami a mérité ce globe. En neuf super-G, elle ne s'est imposée qu'une seule fois, mais n'a jamais terminé au-delà de la cinquième place. Une régularité impressionnante au plus haut niveau. Pourtant, malgré ce succès, elle avoue avec une pointe d’amertume ne se sentir vraiment libre dans sa tête qu'à l'approche du printemps. «J’ai eu besoin de toute la saison pour digérer ce qui s’est passé lors de la dernière finale de la Coupe du monde à Saalbach», confie-t-elle.

Que s'était-il passé? Il y a un an, Lara Gut-Behrami avait raflé le classement général, le super-G et le slalom géant de la Coupe du monde. Un triomphe total. Pourtant, elle était furieuse. Son entraîneur, Alejo Hervas, n’avait pas tenu sa promesse de l’accompagner jusqu’au bout de sa carrière. Il avait choisi de rejoindre l’équipe masculine autour de Marco Odermatt. «J'avais tout gagné... et pourtant, je voulais juste disparaître! J’étais en colère et je ne savais plus pourquoi je skiais», avoue-t-elle.

Le «corbeau en colère» retrouve le sourire

Lara Gut-Behrami n’a rien oublié. Ce n’est pas son genre. Mais aujourd’hui, la joie l’emporte largement. Elle exprime sa gratitude envers son entourage, en particulier sa famille.

Son père l’a récemment surnommée «corvo incazzato», un «corbeau en colère» en italien. Une image qui la fait sourire devant les caméras de la RSI. «Sans eux et toutes ces personnes qui m’ont soutenue, rien de tout cela n’aurait été possible. Aujourd’hui, je suis tout simplement heureuse.»