Loic Meillard, Marco Odermatt et Thomas Tumler offrent à la Suisse son troisième triplé en trois semaines! Marco Odermatt s'assure en même temps son troisième globe personnel de cet hiver de rêve! Et le quatrième arrive...

1/7 Après le slalom géant d'Hafjell, Marco Odermatt... Photo: IMAGO/NTB

Marcel W. Perren

Un battement de cils. Quatorze centièmes. C’est ce qui a privé Marco Odermatt d’un 46e succès en Coupe du monde, ce samedi, lors du géant de Hafjell.

Mais cette fois, une deuxième place, la 26e de sa carrière, lui suffit amplement. D’abord parce qu’avec Loïc Meillard et Thomas Tumler, il signe le premier triplé suisse en géant depuis 42 ans. Ensuite, parce que Henrik Kristoffersen, seulement 16e à domicile, lui offre sur un plateau le globe du slalom géant. Après celui du classement général et du super-G, Marco Odermatt ajoute une nouvelle pièce à sa collection.

Et de quatre! Pour la quatrième année d’affilée, le Nidwaldien s’empare du petit globe de sa discipline de prédilection. «C’est un immense soulagement», confie le champion olympique. «Le géant reste ma spécialité, mais avec tous les skis de vitesse que j’ai utilisés récemment, mes sensations n’étaient plus aussi parfaites que l’an dernier. J’ai dû me battre dur pour ce globe.»

C’est le douzième trophée en cristal de sa carrière. Et sauf catastrophe, il pourrait ne pas s’arrêter là: avec 83 points d’avance sur Franjo von Allmen, Odermatt a de grandes chances de s’offrir aussi le globe de la descente lors des finales à Sun Valley. Comme un air de déjà-vu.

Mama Priska doit se débarrasser de son lit d'enfant

Avant cette saison, la maman de Marco Odermatt, Priska, a évoqué un problème de luxe: «L'ancienne chambre d'enfant de Marco contient déjà tellement de coupes et de médailles que nous avons tout au plus encore de la place pour un chamois doré de Kitzbühel». Comme on le sait, le skieur de Buochs a remporté ce fameux chamois d'or de Kitzbühel en super-G en janvier.

La question se pose donc: où maman Odermatt va-t-elle placer les nouveaux globes? «La semaine dernière, Stella, l'amie de Marco, a récupéré le lit qui se trouvait jusqu'à présent dans la chambre de Marco. Il y a donc maintenant plus de place pour les coupes ...»

Un souhait particulier se réalise pour Thomas Tumler

Le Grison Thomas Tumler monte ce samedi pour la cinquième fois de sa carrière sur un podium de Coupe du monde. Ce qui réjouit particulièrement le vice-champion du monde, qui a fêté sa première victoire en Coupe du monde en décembre à Beaver Creek: «C'était mon rêve depuis longtemps de monter un jour sur le podium avec mon ami Odi. Lors de mes quatre podiums précédents, Marco n'était pas dans le top 3, mais ce rêve est enfin devenu réalité».

Le skieur de 35 ans ne cesse de souligner «que je n'aurais jamais obtenu ces succès sans Odi. Il m'a énormément aidé après mon passage de Fischer à Stöckli».