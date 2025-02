1/17 Il était surnommé «Luftibus». L'ancienne star du ski Wolfgang Junginger pilotait l'avion qui s'est écrasé en février 1982 près de Hanovre. Seul survivant: le manager du FC Bayern de l'époque, Uli Hoeness. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Le monde du ski est rempli d'histoires belles et passionnantes, comme lors de ces Mondiaux, mais aussi de destins tragiques.

Wolfgang Junginger (30 ans)

L'Allemand a connu l'apogée de sa carrière en 1974 à Saint-Moritz, où il a décroché le bronze dans le combiné des championnats du monde. «Wolfi était en quelque sorte la réponse alpine au footballeur Günter Netzer», déclare son ancien coéquipier Frank Wörndl (champion du monde de slalom en 1987), qui fournit les détails: «Wolfgang Junginger avait des capacités géniales et, comme le jeune Günter Netzer, il aimait la vie.»

Il avait notamment passé son brevet de pilote et Frank Wörndl se souvient que son collègue a souvent eu des ennuis dans cette fonction. «Une fois, il a voulu voler avec Uli Hoeness vers Stuttgart par un fort brouillard. Mais après environ une heure et demie, ils n'ont pas vu la piste d'atterrissage de Stuttgart, mais la tour olympique de Munich. Wolfgang avait tourné en rond dans les airs!»

Pourtant, le 17 février 1982, Uli Hoeness, le manager du Bayern, est remonté dans le Piper PA-34 Seneca de Wolfgang Junginger avec deux autres occupants. Mais peu avant l'atterrissage sur Hanovre, l'avion s'est écrasé dans le Schwarzer Moor près de Rasse en raison de problèmes techniques. Uli Hoeness a été le seul survivant.

Sepp Walcher (29 ans)

Le jour où Bernhard Russi a disputé sa dernière compétition lors de la descente des championnats du monde à Garmisch, l'heure de gloire de Sepp Walcher a sonné - l'Autrichien a remporté l'or aux championnats du monde. Mais à partir de ce moment, le Styrien n'a plus eu que rarement la chance de son côté.

Après être resté quatre ans sans gagner de courses en Coupe du monde, Sepp Walcher a pris sa retraite au printemps 1982. À partir de ce moment-là, le jeune homme de 27 ans s'est occupé de son café à Schladming, avant qu'un terrible drame ne se produise le 22 janvier 1984, lors d'une course de charité dans la région du Dachstein. Wolfgang Winheim, reporter légendaire du «Kurier», se souvient: «Alors que la descente du Hahnenkamm était au programme à Kitzbühel, Sepp Walcher a pris le départ de cette course dans son pays. Après une chute, il a percuté une latte de bois et il n'a malheureusement pas survécu. Sa femme était à ce moment-là enceinte de plusieurs mois».

Rudi Nierlich (25 ans)

Il y a 34 ans, ce menuisier de formation originaire de Haute-Autriche était l'une des grandes stars des derniers championnats du monde de Saalbach. Rudi Nierlich, qui avait déjà remporté l'or en géant et en slalom à Vail en 1989, avait triomphé devant le Schwytzois Urs Kälin en géant. Ce skieur de génie avait toutefois un point faible: l'alcool. «Quand il était en route avec ses amis, il mettait les gaz à fond. Il aimait beaucoup boire», raconte le journaliste Wolfgang Winheim.

Les initiés sont certains que Rudi Nierlich était également alcoolisé au volant aux premières heures du 18 mai 1991. Près de son domicile à Sankt- Wolfgang dans le Salzkammergut, sa voiture est sortie de la route par une forte pluie, a percuté une maison. Il est décédé sur le lieu de l'accident.

Ulrike Maier (27 ans)

Le 29 janvier 1991, la Salzbourgeoise a remporté sa deuxième médaille d'or en super-G en l'espace de deux ans lors des championnats du monde de Saalbach. Sa fille, Melanie, faisait alors partie des premières personnes à la féliciter. Exactement trois ans plus tard, Melanie a perdu sa maman adorée peu avant son cinquième anniversaire. Que s'est-il passé? Le 29 janvier 1994, lors de la descente de Garmisch, Ulrike Maier a percuté un poteau en bois après une chute à 104 km/h. La jeune femme de 27 ans a été transportée par hélicoptère à l'hôpital des accidents de Murnau, où son décès a été constaté.

Régine Cavagnoud (31 ans)

La Française avait été sacrée championne du monde de super-G en 2001 à Sankt- Anton. Neuf mois après cette journée de joie, Régine Cavagnoud est entrée en collision frontale avec l'entraîneur allemand de la relève Markus Anwander lors de l'entraînement de descente dans le Pitztal. Alors que Markus Anwander a survécu avec de graves blessures, elle est décédé deux jours plus tard à la clinique universitaire d'Innsbruck.

Corinne Rey-Bellet (34 ans)

La Valaisanne a remporté cinq victoires en Coupe du monde entre 1999 et 2002. Lors des Championnats du monde à Saint-Moritz en 2003, Corinne Rey-Bellet a certes terminé onze centièmes derrière le meilleur temps de la Canadienne Melanie Turgeon en descente, mais elle a pu remporter l'argent en compagnie de l'Autrichienne Alexandra Meissnitzer.

Lorsque la skieuse du Val-d'Illiez a donné naissance à un fils dix mois plus tard, son bonheur semblait parfait. Mais le 30 avril 2006, une terrible tragédie s'est produite lorsque la jeune femme de 34 ans a été abattue par son mari. Son jeune frère Alain a également été tué par Gerald Stadler, qui s'est suicidé deux jours plus tard.

Sonja Nef (championne du monde de slalom géant en 2001), sa coéquipière de longue date, a déclaré à Blick lors des funérailles: «J'ai toujours eu le sentiment que cet homme n'aimait pas la personne Corinne, mais la célébrité Rey-Bellet. Chaque fois qu'il était en public aux côtés de Corinne, il essayait désespérément de se mettre en avant».

David Poisson (35 ans)

Ce fut une surprise lors des championnats du monde 2013: bien qu'il ne soit jamais monté sur un podium de Coupe du monde jusqu'alors, le Français David Poisson a remporté le bronze en descente à Schladming. Deux ans plus tard, l'homme surnommé «Caillou» a de nouveau terminé troisième lors de la descente de Coupe du monde de Santa Caterina, avant que la vie de ce jeune père d'un fils d'un an et demi ne s'achève de manière tragique le 13 novembre 2017. Lors de l'entraînement de descente à Nakiska, au Canada, David Poisson a chuté à environ 100 km/h peu avant l'arrivée et a traversé deux filets pour s'enfoncer dans la forêt.