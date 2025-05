1/6 Cette championne de ski est devenue agent immobilier. Photo: Screenshot Instagram

Lino Dieterle

De championne du monde de ski à agent immobilier! La Norvégienne Maria Therese Tviberg (31 ans) a opté pour une toute nouvelle branche dans sa reconversion professionnelle.

Maria Therese Tviberg, qui a obtenu dix places dans le top 10 en 85 courses de Coupe du monde, est depuis cette semaine officiellement agent immobilier pour une société norvégienne. Grâce à son passé de skieuse, elle apporte des qualités très recherchées comme l'instinct de compétition ou la capacité de se surpasser même sous pression. «Maria s'épanouit le mieux lorsque le rythme est élevé et fait preuve d'une grande précision et d'une grande motivation dans tout ce qu'elle entreprend», se réjouit l'entreprise dans un post Instagram à propos de l'arrivée de cette célébrité.

Démissionner par «peur de se blesser

Lorsque Maria Therese Tviberg a annoncé la fin de sa carrière en septembre 2024, elle ne l'a pas fait tout à fait volontairement. Quelques mois plus tôt, la Norvégienne avait subi une lésion totale au genou - pas la première blessure grave de sa carrière - et a décidé de mettre un terme à sa carrière pendant la préparation de l'hiver 2024/25. Dans une interview accordée à la chaîne norvégienne NRK, elle avait alors expliqué sa décision: «Je peux sentir la peur de me blesser à nouveau. Les conséquences d'une nouvelle blessure seraient trop importantes»-

La dernière course de la Norvégienne en Coupe du monde a été ce slalom géant fatal de Killington, où elle a chuté lors de la première manche et s'est fracturée un os du genou et du tibia, ainsi qu'un ménisque. Neuf mois plus tôt, Maria Therese Tviberg avait remporté la médaille d'or lors de la finale de la course parallèle des Mondiaux de Méribel face à Wendy Holdener, à la surprise générale.