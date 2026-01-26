Chez les femmes, il reste plus de places de départ que de skieuses ayant rempli les critères olympiques. Qui parmi elles bénéficiera d’un petit coup de pouce? Et qu’en est-il de la championne olympique Petra Vlhova?

Mathias Germann

Places ouvertes et enjeux pour la sélection féminine

C’est ce lundi que Swiss Olympic annoncera la liste des skieurs professionnels qualifiés pour les Jeux olympiques d’hiver de Cortina. Chez les femmes, six skieuses ont déjà rempli les critères de sélection: Camille Rast, Wendy Holdener, Eliane Christen, Sue Piller, Janine Schmitt et Malorie Blanc. Au total, onze places sont possibles.

La championne olympique de descente Corinne Suter, longtemps blessée, devrait également être de la partie. Mais qui occupera les huitième et neuvième places? Mélanie Meillard, qui a terminé une fois 12e et deux fois 16e, n’a pas tout à fait rempli les critères, mais peut néanmoins espérer une sélection.

La Grisonne Jasmine Flury, absente pendant deux ans à cause d’une blessure, a terminé onzième en descente à St-Moritz. Son atout: pour constituer quatre équipes de combiné, Swiss-Ski aurait besoin d’une quatrième skieuse de vitesse, rôle qui pourrait également revenir à Joana Hählen, récemment en forme avec une 13e place au super-G de Tarvisio.

Les fans de Vlhova ont espéré en vain – sera-t-elle tout de même aux JO?

La championne olympique de slalom Petra Vlhova a cruellement manqué à l’appel lors de sa course à domicile à Spindlermühle. Son objectif reste de participer aux Jeux olympiques, mais rien n’est encore certain. Selon l’entourage, ses chances seraient «de 50-50». Petra Vlhova ne souhaite prendre sa décision que peu de temps avant le départ. Après sa longue période de blessure, presque personne ne s’attend à ce qu’elle puisse se mêler à la lutte pour les médailles.

Shiffrin laisse Stenmark et Vonn sur place

En remportant le slalom de Spindlermühle, Mikaela Shiffrin (USA) a décroché prématurément son neuvième globe de cristal en slalom, entrant une nouvelle fois dans l’histoire. Seuls Ingemar Stenmark (slalom géant) et Lindsey Vonn (descente) avaient auparavant atteint huit globes. Particularité: Mikaela Shiffrin a franchi cette étape sur la piste où sa carrière en Coupe du monde avait débuté il y a 15 ans.

Cauchemar pour le prodige du ski croate

Zrinka Ljutic (Croatie), sacrée l’hiver dernier avec le globe de cristal en slalom, a connu un week-end cauchemardesque à Spindlermühle avec deux chutes. Sa saison en zigzag est inquiétante: elle a été éliminée dans cinq slaloms sur huit. Au classement de la discipline, la Croate pointe à la 21e place, et quiconque aurait misé sur ce résultat avant la saison aurait été traité de fou.