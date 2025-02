1/7 Elle peut faire sauter les bouchons: Mikaela Shiffrin a fêté ce dimanche sa 100e victoire en Coupe du monde. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

La 100e victoire en Coupe du monde de Mikaela Shiffrin est arrivée, ce dimanche à Sestrières! Il est grand temps de rendre hommage à l'Américaine de 29 ans. Voici 26 anecdotes sur la reine du ski, certaines connues, d'autres moins.

A comme ABFTTB

Que signifie cet étrange acronyme? Always be faster than the boys. Autrement dit: sois toujours plus rapide que les garçons. L'ex-skieuse américaine Heidi Voelker a un jour noté lces six lettres à côté d'un autographe qu'elle avait accordé à Mikaela Shiffrin. Celle-ci l'a pris à cœur et, dans sa jeunesse, elle était effectivement la plupart du temps plus rapide que ses concurrents masculins. Mikaela Shiffrin a depuis fait imprimer l'inscription sur son casque.

L'inscription est reconnaissable au-dessus du bandeau des lunettes. Photo: keystone-sda.ch

B comme Bashing

Les Jeux olympiques de Pékin restent un très mauvais souvenir pour Mikaela Shiffrin. Partie grande favorite, elle n'a remporté aucune médaille. Elle a ensuite été insultée sur les réseaux sociaux et a rendu publique une sélection de commentaires haineux et d'insultes dirigées contre elle. On peut notamment y lire: «Ne sait pas gérer la pression», «Ratée», «Tu n'as que ce que tu mérites», «Blonde idiote» ou «Narcissique».

C comme Cortina

En janvier 2024, plusieurs athlètes se sont déchirés les ligaments croisés sur la Tofana. Pas Mikaela Shiffrin - mais elle aussi s'est violemment envolée sur la piste gelée. Elle a souffert d'une élongation du ligament latéral du genou et a manqué tant de courses que Lara Gut-Behrami l'a distancée au classement général de la Coupe du monde. C'est aussi à cause de cette chute que l'Américaine renonce désormais aux descentes. En 2026, elle aura l'occasion de prendre sa revanche à Cortina par rapport à son échec aux Jeux olympiques de 2022 de Pékin (aucune médaille).

C comme Cycle

C'était l'une des interviews les plus drôles qui soient. Après sa victoire au géant de Kronplatz il y a un an, Mikaela Shiffrin a parlé de ses menstruations, un peu gênée. Elle se trouvait alors «à un moment défavorable de son cycle mensuel», ce qui expliquait qu'elle soit plus fatiguée que d'habitude. Sur l'ORF, le mot «cycle» a été traduit différemment de l'interview en anglais. Le présentateur a préféré parler de «cyclisme» et de la sortie mensuelle à vélo pour laquelle l'Américaine manquerait d'énergie. Mikaela Shiffrin a pris tout cela avec humour.

D comme «Daddy»

Mikaela Shiffrin aimait tellement son père Jeff qu'elle était complètement perdue après son décès. Jeff Shiffrin (1954-2020) était anesthésiste, mais il a aussi pleinement encouragé et suivi la carrière de sa fille dès ses premières années. Il est tombé du toit de leur maison dans le Colorado lors de travaux manuels et est décédé à l'hôpital. «Peu importe ce qui peut m'arriver désormais: c'est la plus grande blessure de ma carrière», a expliqué Mikaela Shiffrin. Elle se retourne avec émotion sur cette période difficile: «Je ne voulais plus skier. Je ne voulais pas manger. Je ne voulais plus dormir».

Papa Jeff a encouragé Mikaela Shiffrin dès le début. Photo: keystone-sda.ch

E comme Eileen

La mère de Mikaela Shiffrin était elle aussi skieuse et entraînait elle-même sa fille lorsqu'elle était encore enfant. Ni elle ni Jeff n'appréciaient les écoles de ski. Mais lorsque Mikaela Shiffrin est devenue adolescente, ils ont inscrit leur fille dans un internat de ski.

E comme Entraînement

Son père Jeff n'a laissé Mikaela participer qu'à peu de courses dans sa jeunesse. Il estimait que l'on ne pouvait maîtriser un sport qu'après 10'000 heures de pratique. Et c'est ainsi que sa fille a dû longtemps renoncer à se comparer aux autres.

F comme Federer

Mikaela Shiffrin a rencontré l'ancien tennisman suisse à plusieurs reprises, notamment en raison de son sponsor Barilla. En 2019, elle a parlé à Blick d'une longue rencontre lors de la Laver Cup à Genève: «J'avais du mal à croire que Roger ait pris autant de temps pour moi. Je suis une grande fan, il le sait. Malgré tout, il a la capacité de parler normalement avec les gens. Impressionnant».

Avec l'ancien tennisman Roger Federer.

G comme Goat

Il ne faut pas comparer différentes époques sportives. Mais pour Mikaela Shiffrin, beaucoup font une exception - son palmarès est tout simplement trop grand. Double championne olympique, huit médailles d'or aux Mondiaux, 100 victoires en Coupe du monde, cinq gros et onze petits globes de cristal. Presque plus fou encore: Mikaela Shiffrin a remporté plus d'un tiers des courses auxquelles elle a participé au cours de sa carrière. Elle est sans doute la Greatest of All Time (Goat), c'est-à-dire la plus grande de tous les temps. Sur ce plan-là, elle a donc largement dépassé Roger Federer, lequel est désormais très loin derrière les autres tennismen.

H comme Holdener

Les deux skieuses ne font pas que s'apprécier, elles sont même amies. Et ce, même si Mikaela Shiffrin a déjà empêché douze fois la Schwytzoise de monter sur la plus haute marche du podium. «Lorsque j'ai fêté mes premières victoires en slalom en Coupe du monde en 2022, Mikaela s'est réjouie avec moi - cela m'a touchée», a raconté Wendy Holdener. L'année dernière, Mikaela Shiffrin avait déclaré: «Wendy n'a pas eu le même parcours que moi. Je dirais que le sien a été plus difficile pour différentes raisons. Elle a dû franchir de nombreux obstacles, mais elle s'est toujours améliorée. J'ai beaucoup d'admiration pour elle».

I comme Insatiable

Mikaela Shiffrin est tout le contraire d'une femme obsédée par les records. Elle affirme presque comme un mantra qu'elle aimerait bien en battre le plus possible, mais qu'elle ne les chasse pas. Ce sont plutôt les journalistes qui l'interpellent sur les nouveaux records possibles.

I comme Inspiration

L'une de ses plus grandes inspirations est la star de la pop Taylor Swift. «Elle vit de sa passion, adore interagir avec les fans et se produire sur scène», explique la skieuse.

J comme Jet

Dernièrement, Mikaela Shiffrin a clairement exprimé tout le mal qu'elle pensait des longs voyages en avion pour aller disputer des manches de Coupe du monde. Elle a notamment récemment quitté Sölden pour Levi (Finlande), avant de revenir en Autriche puis de s'envoler pour Killington, aux Etats-Unis. «C'est vraiment dur. Pour le corps, mais aussi pour l'esprit», explique la skieuse. Et bien sûr, elle s'inquiète de l'impact de tous ces voyages sur l'empreinte écologique de la Coupe du monde.

K comme Kilde

C'est le grand amour de Mikaela Shiffrin. Le cador du ski, qui ne participera à aucune course cet hiver après sa terrible chute à Wengen, semble être fait pour l'Américaine. Il est ouvert, drôle et pourtant, comme elle, travaille énormément. Après la blessure du Norvégien, la skieuse s'est longuement occupée de lui à l'hôpital. La mère de Mikaela Shiffrin, Eileen, a déclaré en 2023 à Blick: «Aleks est très terre à terre, il rend Mikaela sereine et plus calme». Les deux sont aujourd'hui fiancés.

Mikaela Shiffirn et Alexander Aamodt Kilde forment le couple de rêve en matière de ski. Photo: keystone-sda.ch

L comme Lettre

Elle a été transmise à Mikaela Shiffrin par son père bien-aimé Jeff: Be nice. Think before. Have fun. Traduction: Sois une bonne personne. Réfléchis d'abord. Aie du plaisir. Ces phrases figurent également sur le casque de Mikaela Shiffrin. Et de l'extérieur, on a l'impression que l'Américaine les applique à la lettre.

M comme Musique

Mikaela Shiffrin joue très bien du piano, chante et danse aussi volontiers. Elle a révélé un jour que les compositions de Mozart l'avaient inspirée. «Dans ses œuvres, le chaos et l'harmonie s'équilibrent», a-t-elle relevé.

N comme Nana

Mikaela Shiffrin a toujours été très attachée à sa grand-mère Pauline Condron, décédée en 2019 à l'âge de 98 ans des suites d'une longue maladie. Cela ne se reflète pas seulement dans son nom - elle s'appelle Mikaela Pauline Shiffrin. Lorsque la star du ski a couru le géant à Killington (Etats-Unis) en 2017, Pauline Condron était pour la première fois dans la zone d'arrivée d'une course de Coupe du monde. Mikaela Shiffrin a gagné et a ensuite pleuré de bonheur. «Que ma Nana (c'est ainsi qu'elle appelait affectueusement sa grand-mère) ait pu voir ça, c'est incroyable. Je ne peux pas le décrire. Jamais auparavant je n'avais été aussi fière qu'à ce moment-là».

Sa grand-mère a beaucoup compté pour elle.

P comme Politique

Au début de sa carrière, Mikaela Shiffrin évitait de faire des déclarations politiques. D'une part, parce qu'elle ne se sentait pas qualifiée pour cela. D'autre part, parce qu'elle avait peur des polémiques. C'est désormais différent. Elle a critiqué l'attitude laxiste envers le Covid dans son pays, a exigé des lois plus sévères sur les armes et s'est montrée solidaire du mouvement «Black Lives Matter». Dernièrement, elle a déclaré à propos de la campagne électorale américaine: «Parmi les candidats, je préfère la solution féminine».

Q comme Qualité

Mikaela Shiffrin a compris depuis longtemps que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Elle s'entraîne parfois de manière extrêmement intense, mais laisse ensuite à son corps le temps de se régénérer. Et elle renonce toujours aux courses (pas seulement les descentes) lorsqu'elle estime avoir besoin d'une pause.

R comme Retraite

Combien de temps va-t-elle encore skier? Mikaela Shiffrin a plusieurs fois pensé à raccrocher les skis, et pas uniquement après le décès de son père. Après la blessure d'Aleksander Aamodt Kilde, le duo a même apparemment envisagé d'arrêter en même temps. «Il y a eu des moments où nous nous sommes sentis fatigués».

R comme Réseaux sociaux

Bien qu'elle en connaisse les dangers (voir B comme Bashing), Mikaela Shiffrin est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage des textes, des photos et des vidéos parfois très privées.

S comme Sieste

Mikaela Shiffrin adore dormir. Non seulement elle se couche presque toujours à 21h, mais elle fait même la sieste entre deux manches de géant ou de slalom. On l'a un jour surnommée «Sir Naps A Lot»: une personne qui adore dormir pendant la journée!

V comme Vonn

Difficile à croire: l'ex-reine de la vitesse Lindsey Vonn était autrefois la baby-sitter de Mikaela Shiffrin. Plus tard, en Coupe du monde, celle qui a fait son retour cet hiver a accusé sa cadette d'égoïsme. Apparemment, Lindsey Vonn avait du mal à accepter le grand succès de sa compatriote. Mais plus tard, elle s'est mise à faire des compliments: «C'est la meilleure skieuse de tous les temps».

Lindsey Vonn (à gauche) était autrefois la baby-sitter de Mikaela Shiffrin. Photo: keystone-sda.ch

W comme Workout

Enfant, Mikaela Shiffrin n'appréciait guère les entraînements à sec. «Je n'aimais pas la sueur», dit-elle. Cela a bien changé. Lors d'une visite de Blick à Albertville (France) en été 2019, son entraîneur de condition physique de l'époque, Jeff Lackie, a déclaré après une séance brutale: «La vérité est que Mikaela travaille plus dur que les autres. Certains athlètes doivent travailler sous la contrainte. Ils n'ont pas la motivation en eux. Mikaela, si».

X comme X (anciennement Twitter)

Dernièrement, Mikaela Shiffrin a montré à ses fans des images d'aurores boréales. «Je les ai vues pour la première fois et j'ai réalisé un rêve», a-t-elle déclaré à Levi. Peu après, elle a remporté le slalom et son huitième renne. Elle l'a aussitôt baptisé Rori, en référence à Aurora borealis, le nom scientifique des aurores boréales.

Y comme Yoga

Beaucoup le pratiquent dans le monde du ski, certains ne jurent même que par lui. Mais pas Mikaela Shiffrin! «Dormir est ma méditation», a-t-elle déclaré un jour. «C'est le seul moment où je peux me reposer - physiquement et émotionnellement».