Déception pour Camille Rast, Wendy Holdener en embuscade

Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom d’Åre. Wendy Holdener pointe au 4e rang et reste la meilleure Suissesse avant la seconde manche.

Blick Sport

Mikaela Shiffrin a pris les commandes de la première manche du slalom d’Åre dimanche. L’Américaine a signé le meilleur temps en 50’’22, prenant une option sur la victoire avant la seconde manche.

Elle devance l’Allemande Emma Aicher, deuxième à 0’’51 et concurrente de l'Américaine au classement général, et l’Autrichienne Katharina Truppe, troisième à 0’’57. La meilleure Suissesse est Wendy Holdener. La Schwytzoise occupe le quatrième rang provisoire, à 0’’70 de Shiffrin, après un passage solide qui lui permet de rester en embuscade pour la manche décisive.

Déception pour Camille Rast

La Suédoise Cornelia Oehlund complète le top 5 à 0’’86, devant l’Albanaise Lara Colturi et l’Américaine Paula Moltzan. Derrière Holdener, Camille Rast se classe neuvième à 1’’28. La Valaisanne reste toutefois à portée d’un résultat intéressant si elle parvient à gagner du terrain lors de la seconde manche.

Les autres Suissesses sont plus loin au classement. Mélanie Meillard occupe le 20e rang provisoire à 2’’28, tandis qu’Eliane Christen est 23e à 2’’62. De leur côté, Janine Maechler (32e), Aline Hoepli (34e) et Aline Danioth (38e) ne seront pas de la partie lors du deuxième tracé. Tout comme Nicole Good et Selina Egloff, toutes deux éliminées.

La décision se fera en début d'après-midi (12h30), où Shiffrin tentera de confirmer sa domination face à une concurrence encore dense dans le haut du classement.