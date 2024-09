De belles nouvelles en provenance du cirque blanc. L'ancienne skieuse Coralie Frasse Sombet est devenue maman et elle l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

La famille du ski français s'est une nouvelle fois agrandie. Après que Tessa Worley (34 ans) et Julien Lizeroux (45 ans) ainsi qu'Alexis Pinturault (33 ans) aient annoncé des heureux événements cette année, c'est au tour d'une autre ancienne skieuse de se réjouir d'une nouvelle naissance. Coralie Frasse Sombet a annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de son premier enfant.

La petite Eléonore a vu le jour dimanche dernier. «Merci la vie», a écrit la jeune femme de 33 ans en légende d'une photo montrant son bonheur familial tout récent.

En mars de l'année dernière, la Française a raccroché ses skis. Au cours de sa carrière, elle a disputé 89 courses en Coupe du monde, la plupart en slalom géant, auxquelles s'ajoutent quelques participations au super-G. Elle s'est classée neuf fois dans le top 10 et a fêté son seul podium en 2017 lors d'un événement par équipe.

De graves blessures l'ont freinée

Coralie Frasse Sombet a été freinée à plusieurs reprises par des blessures. En 2013, elle s'est déchiré le ligament croisé. Quatre ans plus tard, cette blessure lui a de nouveau causé des problèmes. Le genou s'est enflammé et n'a pas guéri correctement. Coralie Frasse Sombet a tout de même participé à la Coupe du monde, avec des conséquences dramatiques. Elle s'est à nouveau déchiré les ligaments croisés et, en conséquence, a manqué les Jeux olympiques de 2018.

Quelques mois après sa retraite, elle a vécu un autre moment fort de sa vie privée. En juillet 2023, Coralie Frasse Sombet a épousé son partenaire de longue date, le moniteur de ski Clément Bouvier. Un peu plus d'un an après ce mariage de rêve, le couple a donc fondé une famille.