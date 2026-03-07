Les descentes des Championnats du monde junior sont annulées

Les entraînements de descente n'avaient déjà pas pu se dérouler comme prévu lors des Championnats du monde de ski junior à Narvik (Norvège). Maintenant, les deux courses doivent également être annulées.

Julian Sigrist

Les deux premières courses des Championnats du monde juniors de ski alpin à Narvik, en Norvège, doivent être annulées. Comme l'ont annoncé les organisateurs sur Instagram, tant la descente des femmes que celle des hommes, qui auraient toutes deux dû avoir lieu samedi, ne pourront pas être organisées en raison des conditions météorologiques et de l'état de la piste. Selon un représentant de Swiss-Ski sur place, il n'y a pas de date de remplacement.

Ces derniers jours déjà, les circonstances extérieures ont joué un mauvais tour aux organisateurs. Jeudi, après une grave chute de la Suédoise Lina Gustafsson (18 ans), l'entraînement des femmes a été interrompu et celui des hommes a également été annulé. Vendredi, les entraînements n'ont même pas commencé en raison du vent fort.

Chez les hommes, Sandro Manser, un Suisse, aurait fait partie des candidats à une médaille. Le Schwytzois est monté plusieurs fois sur le podium en Coupe d'Europe cette saison et a même fêté une victoire. Chez les femmes, aucune Suissesse n'aurait fait partie des favorites. Les chances de médaille sont plus grandes dans les disciplines techniques.