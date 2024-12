Succès historique pour les skieuses suisses à Killington: Camille Rast s'impose devant Wendy Holdener! Ce premier doublé en slalom depuis 1996 enthousiasme les anciennes gloires Sonja Nef et Marlies Oester et autorise tous les espoirs.

Marlies Oester et Sonja Nef se souviennent

1/11 Camille Rast (à droite) gagne devant Wendy Holdener (à gauche): un triomphe historique en slalom à Killington! Photo: Getty Images

Mathias Germann

28 ans, vraiment? Marlies Oester (48 ans) a du mal à le croire lorsque Blick l'appelle après ce dimanche triomphal pour le ski suisse. Le succès de Camille Rast (25 ans) devant Wendy Holdener (31 ans) à Killington (USA) est le premier doublé suisse en slalom depuis Sestrières (Italie) en 1996. A l'époque, Marlies Oester avait terminé deuxième derrière sa coéquipière Sonja Nef (52 ans). «Je suis très contente qu'un tel succès ait pu se reproduire», s'est réjouie Marlies Oester.

Camille Rast n'était pas encore née lors du dernier doublé suisse. La Valaisanne a un point commun avec la gagnante de l'époque: toutes deux ont dû traverser une période de souffrance avant de triompher. «C'est précisément pour cela que la victoire de Camille a un éclat tout particulier», explique Sonja Nef. «Elle a traversé une période très difficile et a dû se battre avec détermination. Cela rend cette victoire plus spéciale».

Sonja Nef n'est cependant pas seulement impressionnée par Camille Rast et Wendy Holdener, mais aussi par deux autres Suissesses: Mélanie Meillard (5e) et Aline Höpli (15e). «Même le matin après la victoire, j'ai encore la chair de poule quand j'y pense - c'est tout simplement fantastique», déclare l'Appenzelloise.

Marlies Oester est dans le même cas. «Camille obtient ses premiers podiums, Wendy revient après une année difficile, Mélanie aussi après beaucoup de blessures, et puis Aline obtient ses premiers points en Coupe du monde. Tout simplement génial».

Le petit globe de cristal? «Camille n'a rien à perdre»

Camille Rast est désormais en tête du classement général et de la Coupe du monde de slalom. Si la victoire du grand globe de cristal n'est pas réaliste, le classement par discipline pourrait bien l'être, non? Camille Rast ne veut pas y penser. «Je ne m'y attendais pas, je ne le sais même pas», dit-elle.

Le fait est que si la grande cador du slalom Mikaela Shiffrin (29 ans, USA) devait manquer d'autres courses, le champ des possibles gagnantes du globe s'ouvrirait. Le directeur du ski alpin Hans Flatscher, qui est aussi le mari de Sonja Nef, estime que «cette victoire est une source de motivation pour Camille. En fin de compte, elle ne doit pas y penser, mais laisser les choses se faire. Elle n'a en tout cas rien à perdre, car elle n'a jamais compté parmi les favorites pour le globe».

Sonja Nef elle-même pense que Camille Rast est peut-être aussi un peu dépassée par tout ce qui se passe maintenant, elle qui est devenue une gagnante d'un coup! Mais Sonja Nef n'a pas peur pour Camille Rast: «La façon dont Camille a géré la deuxième manche, c'est du grand spectacle. Et cela témoigne d'une jeune femme mûre, très concentrée. Énorme!»