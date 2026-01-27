Loïc Meillard a pris la deuxième place de la première manche du géant nocturne de Schladming. Marco Odermatt, lui, pointe à près d'une seconde du leader, pendant que Luca Aerni et Thomas Tumler ont connu l'élimination.

Blick Sport

Parti avec le dossard No 4, Loïc Meillard a réalisé une excellente manche, très propre, pour se classer deuxième de la première manche du géant de Schladming. Il ne pointe qu'à six centièmes de Lucas Pinheiro Braathen, auteur d'un premier tracé parfait. Fabian Gratz, l'Allemand au dossard No 19, complète le podium provisoire, avec +0.31 de retard sur le skieur brésilien.

«Odi» un peu lâché

De son côté, Marco Odermatt ne se classe que septième après la première manche. Il pointe même à près d'une seconde du leader (+0.94). Suffisant pour jouer la gagne en deuxième manche, et effacer sa déception de Kitzbühel?

Ce géant de Schladming marquait également le retour à la compétition de Gino Caviezel, après plus d'un an d'absence. Le Grison a terminé à +4.68 de la tête de course, mais ce retour est déjà une victoire.

Thomas Tumler et Luca Aerni, quant à eux, ont déçu. Les deux Suisses ont été éliminés sur le premier tracé, malgré de bons dossards. Pas de bon augure avant les JO.