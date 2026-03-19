Marco Odermatt: «La piste est beaucoup trop lente»

Au terme du premier entraînement de descente à Kvitfjell, la direction de course se bat contre les éléments. De quoi faire discuter dans la raquette d'arrivée.

Petar Djordjevic

Le Slovène Miha Hrobat (31 ans) réalise le meilleur temps lors du premier entraînement de descente de la finale de la Coupe du monde à Kvitfjell. Parmi les sept Suisses en lice, Stefan Rogentin (31 ans) est le plus rapide, tandis que Marco Odermatt (28 ans) et le champion olympique Franjo von Allmen (24 ans) abordent cet entraînement de manière plus tranquille. Mais au-delà des performances des skieurs, ce sont surtout les conditions de neige à Lillehammer qui attirent l’attention.

Il fait très chaud à Kvitfjell. Afin de maintenir la neige compacte, du sel a été répandu sur la piste. Le directeur de course Marcus Waldner l’a confirmé sur Instagram. D’ailleurs, sur les images en provenance de Norvège, la couleur verte domine, seule la piste de course ressortant en blanc. Cette situation pourrait-elle provoquer une surprise lors de la finale de la Coupe du monde samedi prochain?

Marco Odermatt est prêt à prendre le risque. Il plaide pour une annulation du deuxième entraînement prévu vendredi. «C’est tellement lent qu’il n’y a pas besoin d’un autre entraînement. Il vaudrait mieux préserver la piste pour la course», nous a-t-il confié.

Du moins après ce premier entraînement, il apparaît que, derrière Miha Hrobat, le Canadien Cameron Alexander (28 ans), deuxième, et l’Italien Florian Schieder (30 ans), troisième, se sentent également à l’aise dans ces conditions chaudes. Marco Odermatt se classe 15e de cet entraînement et Franjo von Allmen signe le temps le plus lent des 24 partants.

La finale de la Coupe du monde samedi dira comment les Suisses s’adapteront à ces conditions et si Franjo von Allmen pourra conserver sa 2e place au classement général de la descente derrière Marco Odermatt.