Loïc Meillard a décroché samedi son 35e podium en Coupe du monde. Le skieur d'Hérémence a pris la deuxième place du géant de Kranjska Gora, à 0''54 du vainqueur Lucas Pinheiro Braathen. Cinquième, Marco Odermatt n'a pas encore le globe de la discipline en poche.

Triple médaillé aux Jeux (or en slalom, argent en combiné par équipe avec Marco Odermatt et bronze en géant), Loïc Meillard poursuit sur sa lancée de Bormio. Il s'est offert samedi à Kranjska Gora son sixième podium de la saison, le troisième en géant, une discipline où il a triomphé deux fois cet hiver.

Mais Loïc Meillard n'a rien pu faire face au champion olympique de la discipline Lucas Pinheiro Braathen, qui a maîtrisé son sujet pour décrocher son premier succès en Coupe du monde de géant sous les couleurs brésiliennes. En tête après la manche initiale, Lucas Pinheiro Braathen n'a rien lâché sur le second parcours.

Le Brésilien relance la lutte pour le globe de la discipline en revenant à 48 points de Marco Odermatt. Pas suffisamment performant sur le bas du parcours, «Odi» a subi un semi-échec surprenant samedi, lui qui restait sur sept podiums consécutifs à Kranjska Gora. Il échoue à 0''53 de la 3e place de Stefan Brennsteiner.

Lucas Aerni quatorzième

Troisième meilleur Suisse dans cet avant-dernier géant de l'hiver, Luca Aerni a pour sa part décroché le 14e rang, perdant trois places à l'issue du second parcours. Le Valaisan n'efface donc pas vraiment sa frustration olympique, lui qui avait terminé 18e du géant des Jeux à Bormio.

Décevant 16e sur le premier parcours, Thomas Tumler n'est pas parvenu à redresser la barre en deuxième manche. Le Grison, 4e dans la discipline aux JO, doit se contenter d'une 15e place. Cinquième et dernier Suisse qualifié pour la deuxième manche - avec le 30e et dernier ticket, Fadri Janutin s'est classé 24e.