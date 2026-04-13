Marc Rochat, 33 ans, tire sa révérence après le slalom des Championnats suisses à Saint-Moritz. Le Lausannois met fin à une carrière marquée par 105 courses de Coupe du monde et une médaille mondiale en 2025.

Diego Buccino

Marc Rochat a mis un terme à sa carrière de skieur alpin à l’issue du slalom des Championnats suisses disputé à Saint-Moritz. A 33 ans, le Lausannois quitte le circuit avec le sentiment du devoir accompli et l’envie de se tourner vers de nouveaux horizons.

Figure appréciée du ski suisse, Marc Rochat a évoqué une décision mûrement réfléchie. «Je referme ce chapitre de ma vie avec une grande fierté et une profonde sérénité», a-t-il confié. Après plus de quinze ans passés dans le sport d’élite, l’athlète explique ressentir un besoin de renouveau: «Mon énergie, ma curiosité et mes ambitions m’entraînent vers de nouveaux horizons.»

105 courses de Coupe du monde

Au fil de sa carrière, Marc Rochat aura pris part à 105 courses de Coupe du monde, dont 101 en slalom et 4 en géant. Il avait fait ses débuts le 13 décembre 2015 à Val d’Isère. Sa meilleure saison reste celle de 2023/2024, marquée par cinq classements dans le top 10 et une 9e place au classement général du slalom.

Le point culminant de son parcours international est survenu lors des Championnats du monde 2025 à Saalbach, où il a décroché la médaille de bronze en combiné par équipes aux côtés de Stefan Rogentin. «Cette médaille justifie ma décision d’avoir choisi cette vie», a-t-il déclaré avec recul. Durant sa carrière, Marc Rochat a également participé aux Mondiaux 2023. En parallèle du ski, ce père de famille a suivi des études à distance en économie, préparant ainsi son avenir professionnel.

Au moment de tourner la page, le Vaudois n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude: «Je suis profondément reconnaissant envers mon épouse, ma famille, ma fédération, mes sponsors, mes coéquipiers et tous ceux qui m’ont aidé à réaliser ce rêve d’enfant.» Avant de conclure: «J’aime ce sport et il fera toujours partie de moi.»