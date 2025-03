1/5 Le 9 mars 2019 à Kranjska Gora, Marco Odermatt a... Photo: Getty Images

Marcel W. Perren

C’est à Kranjska Gora que tout a commencé pour Marco Odermatt. Le 9 mars 2019, le Nidwaldien réalisait un rêve d’enfant en montant sur son premier podium de Coupe du monde, terminant troisième du géant derrière les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Rasmus Windingstad.

Cinq ans plus tard, le skieur de 27 ans a accumulé 83 podiums sur le circuit, dont six à Kranjska Gora (trois victoires, une deuxième place et deux troisièmes places). Samedi, sur la piste du Podkoren, Marco Odermatt pourrait franchir une nouvelle étape légendaire: en cas de victoire, il égalerait les 46 succès en Coupe du monde de Marc Girardelli, rejoignant ainsi le top 5 des skieurs les plus titrés de l’histoire.

Un palmarès qui force le respect

L’Autrichien, qui skiait pour le Luxembourg (1980-1996), occupe pour l’instant seul cette cinquième place, derrière des monuments du ski:



🏆 Ingemar Stenmark – 86 victoires

🏆 Marcel Hirscher – 67

🏆 Hermann Maier – 54

🏆 Alberto Tomba – 50

🏆 Marc Girardelli – 46

Mais pour Girardelli lui-même, la comparaison ne tient déjà plus. «Ce que Marco Odermatt réalise depuis quatre ans est absolument grandiose. Je me situe une classe en dessous. Je considère même que sa série de succès est supérieure à celle d’Ingemar Stenmark», lâche-t-il admiratif.

Une domination encore plus impressionnante aujourd’hui

Selon le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, Marco Odermatt évolue dans un contexte bien plus exigeant que celui de ses prédécesseurs «La densité du peloton est bien plus grande aujourd’hui. La charge qui pèse sur le matériel est énorme. La façon dont il gère tout cela est unique.»

Mais au-delà du champion, c’est aussi l’homme qui impressionne Girardelli. «Marcel Hirscher était un génie du ski, mais il n’était pas accessible aux fans pendant la saison. Marco, lui, l’est en permanence. Sa personnalité est une véritable bénédiction pour le ski.»

Marco Odermatt, un «attrapeur d’hommes» à la Tomba

Avec un sourire malicieux, l’Autrichien glisse même une comparaison savoureuse: «Marco Odermatt est un attrapeur d’hommes, un peu comme Alberto Tomba… À la différence que ‘La Bomba’ était entouré de bien plus de femmes!»

Enfin, Girardelli révèle une anecdote peu connue: il a, d’une certaine manière, contribué au retour rapide d’Odermatt après sa blessure au genou à Kitzbühel en 2022. «Je travaille avec une entreprise qui fabrique des appareils de thérapie pour améliorer la microcirculation du sang. Après Kitzbühel, Marco s’est renseigné auprès de moi. J’ai donné mon tapis personnel à son entraîneur Tom Stauffer. Alors oui, j’ai une toute petite part dans ses titres mondiaux en descente et en géant à Courchevel!»

Une reconnaissance qui en dit long sur le respect qu’inspire déjà Marco Odermatt. En Slovénie, il pourrait encore écrire une nouvelle page de son histoire déjà grandiose.