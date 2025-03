Malgré so échec douloureux à Kranjska Gora

1/5 Après une première manche souveraine, Lenz Hächler se retrouve... Photo: Getty Images

Marcel W. Perren

Ça fait vraiment mal! Après une belle performance lors de la première manche (23e avec le dossard 40), le Zougois Lenz Hächler, 21 ans, est éliminé lors de la manche finale à Kranjska Gora. Malgré cette déception, l’entraîneur du géant de Swiss-Ski, Helmut Krug, ne tarit pas d’éloges sur le double champion du monde junior: «Lenz est un skieur très assidu et talentueux. Si sa santé le lui permet, je lui prédis une très grande carrière.»

Un avis partagé par les chefs de course des principales marques de ski. Son contrat avec Nordica arrivant à échéance à la fin de la saison, les leaders du secteur – Head, Atomic et Stöckli – se livrent une véritable bataille pour s’attacher ses services. Rainer Salzgeber, chef de course chez Head, explique pourquoi il veut absolument intégrer le jeune Zougois à son équipe: «Je suis impressionné depuis longtemps par sa façon de skier. Malgré des douleurs intenses au tibia qui ont fortement limité son entraînement l’hiver dernier, il a remporté le titre de champion du monde junior de slalom avec brio. Cela en dit long sur son talent exceptionnel.»

On l'a bien sûr aussi remarqué chez Nordica. «C'est pourquoi nous allons tout faire pour que Lenz reste chez nous. Mais bien sûr, nous sommes conscients que nous sommes une petite équipe par rapport à Head», déclare l'Italien Manfred Mölgg, ancien spécialiste de géant et de slalom, qui est directeur de course chez Nordica depuis sa retraite en 2022. Lenz Hächler a-t-il déjà une préférence? …«Je ne sais pas encore exactement ce que je ferai après cette saison en ce qui concerne le matériel. Le fait est que je suis très satisfait de Nordica. Je suis très reconnaissant de tout ce que cette entreprise a fait pour moi jusqu'à présent».

Lenz Hächler ne participera pas au slalom de Kranjska Gora ce dimanche. En revanche, nous pouvons nous attendre à une nouvelle démonstratin de la part du nouveau champion du monde de slalom Loïc Meillard, qui a réussi à se hisser à la sixième place finale du géant malgré une erreur monumentale lors de la première manche.