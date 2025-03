Deuxième course féminine aux Championnats du monde juniors et deuxième médaille d'or pour la Suisse. Jasmin Mathis a remporté le super-g. D'autres médailles peuvent encore suivre samedi.

1/2 Jasmin Mathis peut rayonner après sa course de Super-G aux championnats du monde. Photo: DR / Swiss-Ski

Ramona Bieri

Vendredi, lors des Championnats du monde juniors à Tarvisio, en Italie, le super-G et le combiné par équipes des femmes n'ont pas pu avoir lieu en raison de fortes chutes de neige. Pour que les médailles puissent tout de même être attribuées, les organisateurs ont adapté le programme. Et font du samedi un super samedi. Les femmes et les hommes disputeront le Super-G et le combiné par équipes.

Ce sont les femmes qui ouvrent le bal. Côté suisse, on cherche la remplaçante de Malorie Blanc. Elle est à nouveau trouvée. Jasmin Mathis écrit le prochain chapitre de son conte de fées personnel aux Mondiaux. Ce n'est que parce que sa coéquipière Janine Mächler a dû renoncer à participer en raison de problèmes de dos, qu'elle a rejoint le cadre suisse. Et elle remporte déjà sa deuxième médaille. Après avoir manqué l'or en descente pour un centième de seconde, elle est cette fois-ci imbattable.

Elle est couronnée championne du monde junior de Super-G. Derrière elle, l'Autrichienne Leonie Zegg (+0,27) et l'Italienne Sara Thaler (+0,29) complètent le podium. Pendant un moment, les Suissesses peuvent même rêver d'un doublé. Mais Stefanie Grob (+0,53) ne peut pas conserver la deuxième place. Son temps est battu par trois concurrentes et la championne du monde junior de descente termine cinquième. Avec la dixième place de Sina Fausch, une autre Suissesse se classe parmi les meilleures.

Comme les hommes participeront ensuite au super-G et que le slalom pour le combiné par équipe est au programme de l'après-midi pour les deux sexes, d'autres médailles suisses peuvent encore tomber ce samedi.