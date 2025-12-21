Johan Eliasch souligne que les organisateurs des Jeux olympiques 2026 ont encore beaucoup de progrès à faire, la production de neige étant retardée par des problèmes techniques et financiers. Les sites de compétition de freestyle sont concernés en premier lieu.

Ramona Bieri

Les compétitions olympiques débuteront dans un mois et demi à Milan et Cortina (du 6 au 22 février). Tout n’est toutefois pas encore prêt en Italie. La neige fait notamment défaut à Livigno, où doivent se dérouler les épreuves de freestyle. En cause: un problème technique dans la production de neige artificielle, comme l’ont reconnu les organisateurs au cours de la semaine.

Une situation qui suscite également l’inquiétude du président de la FIS, Johan Eliasch. En marge des épreuves de vitesse féminines à Val d’Isère (France), le Suédois a déclaré: «Le gouvernement italien et les régions hôtes ont encore beaucoup de travail et doivent accélérer les préparatifs.»

Il précise que la FIS est en contact étroit avec les responsables locaux. «Nous appelons trois fois par jour: le matin, à midi et le soir.» Selon lui, les retards s’expliquent par le fait que le gouvernement italien n’a pas encore débloqué les fonds nécessaires. «Les organisateurs ont donc des difficultés financières. C’est vraiment regrettable», poursuit Johan Eliasch. Bien que des plans de secours existent, la situation reste pour lui difficilement compréhensible.

Un lac de retenue pour alimenter les canons à neige

À Livigno, de grandes quantités de neige artificielle sont indispensables, notamment pour les modules de saut et le half-pipe. Un lac de retenue, d’un coût de plus de 18,6 millions de francs, a ainsi été construit afin d’alimenter les canons à neige en eau. Ce réservoir n’a toutefois été achevé qu’à la fin novembre. La production de neige devait débuter la semaine dernière, mais des problèmes techniques ont retardé sa mise en service.

Selon le maire de Livigno, Remo Galli, les inquiétudes exprimées par Eliasch sont infondées. Il a expliqué à l’agence de presse italienne Ansa qu’une vanne avait dû être remplacée. «Tous les canons à neige fonctionnent depuis quelques soirs», assure-t-il. L’édile se montre confiant, d’autant que les températures devraient nettement baisser dans les prochains jours, un élément favorable à la production de neige artificielle.



